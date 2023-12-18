iPhone 15 Pro Max, Dyson Gen 5 Detect, Playstation 5 ve Airpods Pro 2 Kazanma Şansı Sizi Bekliyor!

iPhone 15 Pro Max, Dyson Gen 5 Detect, Playstation 5 ve Airpods Pro 2 Kazanma Şansı Sizi Bekliyor!

iPhone 15 Pro Max, Dyson Gen 5 Detect, Playstation 5 ve Airpods Pro 2 Kazanma Şansı Sizi Bekliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 11:28

Teknoloji dünyasının öncü markalarından biri olan Nays, müşterilerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. 15 Kasım - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu dev çekiliş kampanyası, katılımcılara hayal ettikleri teknolojik cihazları kazanma fırsatı sunuyor. İşte, Nays'un heyecan verici çekiliş kampanyasının detayları!

Nays'un büyük çekilişi, 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve toplamda 40 şanslı katılımcıya, aralarında Apple'ın en yeni modeli iPhone 15 Pro Max'in de bulunduğu birbirinden özel hediyelerin sahibi olma imkanı tanıyacak. Çekilişin sonuçları ise 24 Ocak 2024 tarihinde POSTA gazetesinde ilan edilecek.

Çekilişe katılmak oldukça basit! Nays üzerinden İş Bankası müşterisi olma adımlarını tamamlayan her gerçek kullanıcı, kampanya tarihleri boyunca 1 çekiliş hakkı kazanacak. Ancak unutulmaması gereken bir detay var: Kampanya, 18 yaşından küçükler ve Türkiye İş Bankası A.Ş. çalışanları ile iştirakleri tarafından katılınamaz.

Öne çıkan ödüller arasında, her biri teknolojinin zirvesinde bulunan 10 adet iPhone 15 Pro Max, 10 adet Dyson Gen 5 Detect, 10 adet Sony Playstation 5 ve 10 adet Apple Airpods Pro 2 bulunuyor. Katılımcılar, çekiliş sonucunda bu ödüllerden birini kazanma heyecanını yaşayacaklar.

Nays uygulaması üzerinden başlatılıp diğer kanallar üzerinden tamamlanan işlemler kampanyaya dahil edilmeyeceği için, katılımcıların Nays uygulamasını tercih etmeleri önem taşıyor. Ayrıca, çekiliş hakkı kazanabilmek için müşteri kaydının kampanya tarihleri içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekiyor.

Nays'un düzenlediği bu büyük çekiliş, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor. Kampanya, sadece Türkiye İş Bankası müşterilerine özel olduğu için, İş Bankası müşterileri için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Siz de bu heyecan verici çekilişe katılın, şansınızı deneyin ve muhteşem ödüllerin sahibi olma şansını yakalayın. Nays ile büyük çekilişte şans sizden yana olabilir!

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