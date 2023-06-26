iPhone 15 özellikleri ve fiyatıyla şaşkına uğrattı! Fiyatı duyanlar sudan çıkmış balığa döndü!

Fiyatı duyanlar sudan çıkmış balığa döndü! iPhone 15 özellikleri ve fiyatıyla şaşkına uğrattı- Apple'ın yakın zamanda tanıtacağı iPhone 15 modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı, ve fiyat duyanlar şok oldu. Önceki modelleri Türkiye'de büyük ilgi gören Apple telefonlarının bu kez beklenen fiyatı oldukça yüksek. Bu durum, iPhone hayranlarını düşündürmeye başladı.

iPhone 15, son model olarak karşımıza çıkacak ve bir dizi yenilikçi özelliklerle donatılmış olacak. Sızan bilgilere göre, yeni iPhone 15 modeli etkileyici bir ekran, güçlü bir işlemci, gelişmiş kamera sistemleri ve daha fazlasıyla kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor.

Özelliklerine bakacak olursak, iPhone 15'in en dikkat çekici özelliği 6.1 inç boyutunda ve 2556 x 1179 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olması. Bu ekran, canlı ve keskin renkler sunacak, kullanıcılara olağanüstü bir görsel deneyim yaşatacak. Ayrıca, 60 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi sunacak ve uygulamalardan gelen bildirimleri gösteren Dynamic Island özelliğiyle de dikkat çekecek.

iPhone 15'in gücünü, Apple'ın ürettiği güçlü A16 Bionic işlemci sağlayacak. Bu işlemci, daha hızlı performans ve akıcı çoklu görev yetenekleri sunacak. 6 GB RAM'e sahip olan iPhone 15, daha fazla uygulama ve süreç çalıştırma kapasitesine sahip olacak. Depolama seçenekleri ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sunulacak, böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olanı seçebilecekler.

Kamera özelliklerine gelindiğinde, iPhone 15 ön tarafta 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasıyla gelirken, arka kısımda 48 Megapiksel ana kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bu kameralar, yüksek kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sunacak ve geniş bir çekim yelpazesi sunacaklar.

iPhone 15'in güç kaynağı ise 3.279 mAh kapasiteli bir batarya olacak. Bu batarya, daha uzun pil ömrü ve günlük kullanımda daha uzun süreli kullanım sağlayacak. Ayrıca, iPhone 15'te Avrupa Birliği'nin yeni yasası gereğince USB Type-C port yuvası ve periskop lens teknolojisi yer alacak.

iPhone 15 fiyatı ne kadar olacak?



iPhone 15 fiyatı: 899 dolar

Vergisiz fiyat: 22 bin 713 TL

Kültür bakanlığı vergisi (%1): 227 TL

TRT bandrolü (%12): 2 bin 752 TL

ÖTV (%50): 12 bin 846 TL

KDV (%18): 6 bin 937 TL

Toplam vergi (%100.2): 22 bin 763 TL

Tahmini satış fiyatı: 45 bin 477 TL