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iPhone 15 Kullanıcıları Şokta: Şarj ve Isınma Sorunu!

Yeni iPhone 15, hem şarj hem de aşırı ısınma sorunlarıyla gündemde. Kullanıcılar, bu sorunların çözümünü dört gözle bekliyor.

iPhone 15 Kullanıcıları Şokta: Şarj ve Isınma Sorunu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 18:42

Yeni iPhone 15, çığır açan özellikleriyle piyasaya sürüldü fakat son günlerde kullanıcıları pek de mutlu etmiyor gibi görünüyor. Cebinden büyük paralar ödeyerek bu telefonu satın alan tüketiciler, şarj ve aşırı ısınma sorunuyla karşılaştı.

Şarj Sorunu Nedir?

En sık rastlanan şikayetlerin başında gelen şarj sorunu, iPhone 15 sahiplerini hayal kırıklığına uğrattı. Kullanıcılar, bazı powerbank'lerle iPhone 15'lerini şarj edemediklerini belirtiyorlar. Dahası, powerbank bağlandığında iPhone 15'in, powerbank'ı şarj ettiği görülüyor.

Tersine Şarj Özelliği

iPhone 15, diğer cihazları şarj edebilme yeteneği ile öne çıkıyor. Ancak bu özellik, bazen istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Bu durumu onaylayan Anker gibi firmalar, bu sorunun yaşanmaması için USB-A portunu kullanma tavsiyesinde bulundu.

Isınma Sorunu

Şarj sorununun yanı sıra, bir diğer büyük problem ise aşırı ısınma. Kullanıcılar, telefonlarının normalden daha fazla ısındığını ifade ediyor.

Isınma Sorununun Sebebi

iPhone 15'te bulunan A17 Pro çipinin ve kullanılan titanyum malzemelerin bu ısınma sorununa neden olabileceği öne sürülse de, Apple durumu farklı bir perspektiften değerlendiriyor. Apple'a göre ısınma sorunu, telefonla değil, bazı uygulamalarla ilgili.

Apple, bu sorunu düzeltebilmek için yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor.

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