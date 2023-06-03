iPhone 11 fiyatı yüzde 32 düştü! O market satışlara başladı! Kapış kapış satılıyor

Kapış kapış satılıyor... iPhone 11 fiyatı yüzde 32 düştü! O market satışlara başladı- Migros, ülkemizin önde gelen marketlerinden biri olarak müşterilerine sevindirici bir haber vererek iPhone 11'i satışa sundu. Daha önce BİM, Carrefoursa ve A101 gibi marketlerde satışa sunulan iPhone 11'i Migros'un da müşterilerine sunması, tüketiciler için büyük bir fırsat oldu. Detayları gecce.com.tr'de bulabilirsiniz.

Apple'ın yeni telefon modelleri piyasaya çıkmasıyla birlikte, iPhone 11 satıştan kalktı ve piyasada bulunan az sayıda ürün oldukça yüksek fiyatlara satışa sunuldu. Ancak Migros, tüketicilerin bu popüler telefon modeline daha uygun fiyatlarla sahip olabilmesini sağlayarak, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Migros'un bu hamlesi, müşterilerin iPhone 11'e daha kolay erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle telefonu satın alamayan kullanıcılar için oldukça olumlu bir gelişme olan bu adım, Migros'un müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

iPhone 11, Apple'ın rakiplerini geride bırakan A13 Bionic işlemcisiyle güçlendirilmiş bir telefon modelidir. Gorilla Glass ile korunan ön ve arka kısımlarıyla dayanıklı bir yapıya sahip olan telefon, aynı zamanda IP68 sertifikasıyla su ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. 2 metre derinliğe kadar 30 dakika su altında kalabilme özelliği ve çizilmeye karşı dayanıklı cam teknolojisi, telefonun uzun ömürlü kullanımını destekliyor.

Kamera performansı açısından da rakipleriyle benzer puanlar alan iPhone 11, 12MP f/1.8 OIS ana kamerası ve 12MP f/2.4, 13mm ultra geniş açılı lensiyle etkileyici fotoğraflar çekebilme imkanı sağlıyor. Ayrıca, 12 megapiksel f/2.2, SL 3D derinlik/biyometrik sensörü ve 13mm ön kamerasıyla muhteşem öz çekimler elde etmek mümkün oluyor.

Migros'ta satışa sunulan iPhone 11'in Siyah renkteki 128 GB modeli, 20.999 TL olan satış fiyatı yerine 17.899 TL'ye indirilirken, Beyaz renkteki 128 GB modelinin satış fiyatı ise 16.999 TL olarak belirlendi.