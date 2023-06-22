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Gecce Magazin Haberleri
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iPhone 11, 12, 13 ve 14 pro max fiyatı önümüzdeki ay yüzde 45 düşecek! Almak için sıraya girdiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımlarının gençler arasında gündemde olduğu görülmektedir.

iPhone 11, 12, 13 ve 14 pro max fiyatı önümüzdeki ay yüzde 45 düşecek! Almak için sıraya girdiler!
Yayın Tarihi : 2023-06-22 18:48

Almak için sıraya girdiler! iPhone 11, 12, 13 ve 14 pro max fiyatı önümüzdeki ay yüzde 45 düşecek-  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımlarının gençler arasında gündemde olduğu görülmektedir. Bu yönde vaatlerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilmektedir. Vergisiz cep telefonu fırsatıyla ilgili yapılan araştırmalar da artmış durumdadır. Öğrencilere yönelik vergi muafiyeti ve bedava internet desteği gibi avantajlar sunulması planlanmaktadır.

Vergisiz cep telefonu desteği, gençlere bir defaya mahsus olarak sunulacak. Ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz belirtilmemiş olsa da, çalışmaların devam ettiği ifade edilmektedir. Vergisiz cep telefonu fırsatının başlayacağı resmi tarih açıklandığında, detaylar paylaşılacaktır.

İşte vergisiz iPhone fiyatları:

  • iPhone 14 Pro Max 128 GB: Güncel fiyatı 58.999 TL - Vergisiz fiyatı 30.098 TL
  • iPhone 14 Pro 128 GB: Güncel fiyatı 54.999 TL - Vergisiz fiyatı 28.986 TL
  • iPhone 13 128 GB: Güncel fiyatı 35.999 TL - Vergisiz fiyatı 20.024 TL
  • iPhone 13 Mini 128 GB: Güncel fiyatı 31.999 TL - Vergisiz fiyatı 18.197 TL
  • iPhone SE 64 GB: Güncel fiyatı 21.999 TL - Vergisiz fiyatı 12.576 TL
  • iPhone 12 64 GB: Güncel fiyatı 31.999 TL - Vergisiz fiyatı 17.847 TL

Belirtilen fiyatlar güncel olarak belirlenmiş olup, vergisiz fiyatlar belirli bir süre için geçerlidir. Gençlere sunulan vergisiz cep telefonu ve bedava internet desteği, iletişim ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılamalarını sağlayacaktır. Vergisiz cep telefonu fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek önemlidir.

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