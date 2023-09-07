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İnternetten başvuru yapan herkes 3191,71 TL'yi cebe indiriyor!

Hiçbir geliri olmayan ve iş bulamayan vatandaşlar için beklenen müjdeli haber geldi. Aylık 3191,71 TL muhtaç aylığı başvuruları açıldı. İşte bu destekten yararlanmak için gereken detaylar.

İnternetten başvuru yapan herkes 3191,71 TL'yi cebe indiriyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 16:45

Muhtaç aylığı, Türkiye'de hiçbir geliri olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan bir destektir. Bu destek, gerçek ihtiyaç sahiplerine maddi bir katkı sunarak yaşamlarını sürdürebilmelerini amaçlar. Muhtaç aylığı, devletin sosyal yardım programlarının bir parçasıdır ve bu yardımların en temel olanlarından biridir.

Muhtaç Aylığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Muhtaç aylığına başvuruda bulunabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

Maddi Gelir Şartı: Başvuru yapacak kişi, herhangi bir şekilde maaş veya ödeme almamalıdır. Bu destek, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönlendirildiği için, geliri bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmez.

Sosyal Güvence Şartı: Başvuru yapan kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilmemiş olması gerekmektedir. Yani sigortalı bir işte çalışmamış veya başka bir sosyal yardım programından faydalanmamış olmalıdır.

Özür Durumu Şartı: %40'ın üzerinde engel durumu olan vatandaşlar ile hukuki olarak kısıtlı olan ve fiil ehliyeti veya hak ehliyeti olmayan bireyler öncelikli olarak değerlendirilir.

Mülkiyet Şartı: Başvuru yapan kişinin üzerinde taşınır veya taşınmaz mal varlığı bulunmamalıdır. Mülkiyet sahibi olan kişilerin muhtaç aylığı başvuruları kabul edilmez.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Muhtaç aylığı başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılır. Başvuru için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Belgelerin Hazırlanması: Başvuru yapmadan önce gerekli belgeleri hazırlayın. Kimlik belgesi, nüfus kayıt örneği, gelir durumunu gösteren belgeler gibi evraklar başvuruda gereklidir.

Başvuru Yeri: Belgelerinizi hazırladıktan sonra en yakın Vakıflar Genel Müdürlüğü şubesine gidin. Başvuru için yüz yüze görüşme yapmanız gerekecektir.

Başvuru İşlemi: Şubede başvuru işlemlerinizi gerçekleştirin. Başvurunuz kabul edildiğinde size başvuru sonucu ile ilgili bilgi verilecektir.

 

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