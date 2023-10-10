İngiltere'nin ardından Fransa'da resmen süreci başlattı! Avrupa Birliği dağılıyor mu?

Son haberlere göre Fransa, AB'nin işleyişine dair şüphelerini dile getirdi. Paris'te düzenlenen büyük bir gösteriyle, AB'den ayrılma isteğini ortaya koydu. Bu, AB için büyük bir tehlike işareti olabilir.

İngiltere'nin 2020'de resmi olarak AB'den ayrılma kararını almasından sonra, birçok ülkede benzer sesler yükselmeye başladı. Bu seslerin en güçlüsü şüphesiz Fransa'dan geliyor. Fransızların bu kararlı tutumu, AB'nin geleceği için büyük bir belirsizlik oluşturuyor.

Küresel ekonomik kriz, zaten zorlu bir süreçten geçen AB için ekstra bir baskı oluşturuyor. Birçok analist, AB politikalarının bu krizle başa çıkmada yetersiz kaldığını savunuyor. Ve bu durum, üye ülkeler arasında rahatsızlığa yol açıyor.

Fransa'nın bu yeni hareketi, AB'nin birlik içinde yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor. Birçok kişi, bu tür hareketlerin AB'nin geleceğini tehlikeye atabileceğini düşünüyor. Önümüzdeki dönemde bu tür gelişmelerin nasıl bir sonuç doğuracağını zaman gösterecek.

Avrupa'nın siyasi arenada yaşadığı bu türden sarsıntılar, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Fransa'nın atacağı adımlar, AB'nin kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Avrupa'da yaşanan bu gelişmeler, global siyasette yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.

Avrupa'da yaşanan bu yeni ayrılık hareketi, AB'nin geleceği için bir dönüm noktası olabilir. İngiltere'nin ardından Fransa'nın da benzer bir yöne doğru ilerlemesi, AB için zorlu günlerin habercisi olabilir. Bu gelişmelerin getireceği sonuçları yakından takip etmek, global siyasetin geleceği için kritik bir önem taşıyor.

Koronavirüs pandemisi döneminde, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı kararlar ve yürüttüğü politikalar birçok Fransız tarafından eleştirildi. Pandeminin getirdiği zorluklarla başa çıkmada AB'nin yetersiz kaldığını düşünen binlerce Fransız, bu durumu bir eyleme dökerek tepkilerini açıkça gösterdi.

Fransızlar Sokakta AB'yi Protesto Etti

Fransa'nın dört bir yanından gelen vatandaşlar, ulusal bayraklarıyla birlikte sokaklara çıktı. "Frexit" sloganlarıyla Avrupa Birliği'nden çıkışı destekleyen bu kitlesel yürüyüş, Fransa'nın gelecekteki AB politikaları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Özellikle genç nesil, AB'nin son dönemdeki kararlarına duyduğu tepkiyi sokaklarda dile getirdi.

Ancak bu protestolar sadece sloganlarla sınırlı kalmadı. Meydanlarda toplanan bazı gruplar, Avrupa Birliği bayrağını yırtarak AB'ye olan tepkilerini daha da net bir şekilde ortaya koydu. Bu eylem, Fransa'nın AB'den ayrılma isteğini simgeliyor olabilir.

Bu tür protestolar, Fransa'nın AB içindeki yerini ve geleceğini sorgulatan önemli gelişmelerdir. Avrupa'nın kalbinde, birçok ülkenin AB politikalarını tartışmaya açtığı bir dönemde, Fransa'nın takınacağı tutum, bütün Avrupa için belirleyici olacak gibi görünüyor.

"Frexit" çağrılarıyla yükselen bu sesler, Fransa ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin seyrini değiştirebilir. Yakın gelecekte bu tür eylemlerin ve tepkilerin sonuçlarını görmek, sadece Fransa için değil, tüm Avrupa için kritik bir öneme sahip.

Paris'te düzenlenen büyük gösteriye liderlik eden Vatansever Parti Başkanı Florian Philippot, Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğini vurguladı. Philippot, bu hareketin sadece bir birlikten ayrılma talebi olmadığını, aynı zamanda Fransa'nın NATO'dan çıkma isteğini de içerdiğini belirtti.

Fransa'nın Frexit Kararı, AB'nin Sonunu mu Getiriyor?

Philippot'un sözleri, "Macron'lar, Ursula'lar dışarı!" şeklinde yankılandı, bu da mevcut AB yönetimine olan tepkinin boyutunu gözler önüne serdi. Fransızların bu kadar güçlü bir şekilde sokaklara dökülmesi, Frexit'in artık sadece bir olasılık olmadığını, gerçekte bir hareket haline geldiğini gösteriyor.

ABD'nin önde gelen dergilerinden Foreign Policy de bu konudaki düşüncelerini "Frexit geliyor" başlığı altında paylaştı. Dergiye göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması bir dönemin sonunu temsil ediyordu. Ancak Fransa'nın potansiyel ayrılığı, Avrupa Birliği'nin tamamen sonunu getirebilir. Brexit sonrası AB'nin en büyük krizi, şüphesiz Frexit olacaktır.

Bu gelişmeler ışığında, Fransa'nın AB'den ayrılma kararının sadece ulusal bir mesele olmadığı, tüm Avrupa'nın geleceğini derinden etkileyebileceği görülüyor. Önümüzdeki dönemde, Fransa'nın atacağı adımlar ve AB'nin buna vereceği tepkiler, kıtanın kaderini şekillendirecek.