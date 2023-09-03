ING Bank'tan Yeni Atak 50.000 TL'ye Verdiği Orana Gözler Şaşı Bakacak

Hayat şartları ülkenin yarısından çoğunu kredi çekmeye itmektedir. Ya borcu borçla kapatan, ya hanesini geçindirmek için borca giren ya da tüm borçlarını bir arada toplamak isteyen vatandaş, düşük faizli kredi imkanlarını araştırmaktadır. Bunun farkında olan bankalar zaman zaman kredi kampanyaları düzenlemektedir. Düşük faiz ve uzun vade seçenekleri ile ING Bank'ta yeni bir kredi kampanyası düzenlemiştir. ING Bank yeni kredi kampanyası yapılan araştırmalara göre en uygun kredi kampanyasıdır. Belirleyen şartı taşıyan bireye düşük faizle kredi imkanı tanınmaktadır. İşte gözleri fal taşı gibi açtıran, yok artık dedirten ING Bank kredi kampanyası.

ING BANK KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda devlet kredi çekiminin azaltılması amacıyla yeni bir yasa çıkartmıştır. Bu kapsamda kredi çekmek artık zorlaşmış bulunmaktadır. Faizlerin yükseltilmesi ve vade konusundaki zorlaştırmalar, vatandaşın cebini yormaktadır. ING Bank müşterisinin yanında olduğunu açıkladığı yeni bir kampanya düzenledi. Düzenlenen kampanya kapsamında, düşük faizle sunulacak olan miktar 70,000 TL'ye kadar çıkacak olup, faiz oranı ise herkesi şok etti. Sadece sunulan şartları taşıyan vatandaşa 1.99 faiz imkanı ile kredi verileceği belirtildi.

faizli bireysel krediler arasında şu an en dikkat çeken ING Bank kampanyası olarak bilinirken, bu kampanya ile vatandaş, boşalan cebini dolduruyor. Talep edilen tutarın ödemelerini 36 aya varan vade imkanı ile sunan ING Bank kredi kampanyası sadece kısa bir süre devam edecek. Yüzde 2.79 olarak açıklanan düşük faiz oranının turuncu hesaba dahil olunması durumunda 1.99'a kadar düşürüldüğü biliniyor.

AYLIK 2 BİN 771 LİRA TAKSİTLİ KREDİ

Vatandaşı ihtiyacına göre şekillenen ING Bank kredi kampanyasında 50.000 TL'nin geri ödemesi ise aylık 2.771 TL'ye tekabül ediyor.

175 BİN TL ÇEKİLEBİLİR

Bankacılık düzenlemesi ile birlikte ödenecek olan en yüksek kredi tutarı 175000 TL olarak biliniyor. Bu sadece ihtiyaç kredileri için geçerli oluyor. 175.000 TL geri ödemesi için devletten verilen vade süresi 6 ay olarak biliniyor. 70-100000 TL ihtiyacınızı 12 ay geri ödeme şekliyle seçebileceksiniz. 50,000 TL'ye kadar olan kredilerinizi ise 36 ay vade ile geri ödeyebilirsiniz.