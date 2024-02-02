ING Bank'tan Emeklilere Özel Dev Promosyon! 15 Bin TL'lik Kampanya İle Ekstra 5 Bin TL

ING Bank, emeklilere özel dev bir kampanya başlatıyor! Banka, otomatik fatura ödeme talimatı verenlere özel olarak 15 bin TL'ye kadar promosyon sunarken, faturasını bankaya taşıyanlara ekstra 5 bin TL'lik ödeme imkanı sağlıyor. Nakit para ödemelerinde geri ödemesiz kampanyalara güncelleme getirilirken, emeklilerin refahlarını artırmak adına özel promosyonlar sunuluyor. Detaylar haberimizde!

Promosyon Şartları ve Emekli Avantajları:

ING Bank, emeklileri düşünerek özel bir kampanya düzenliyor. Emekli vatandaşlar, kendi refahlarına en uygun olan bankayla anlaşma yaparak acil ihtiyaçları için promosyonları kullanabilecek. Ancak, promosyon ödemeleri devam ederken emeklilerin tercih ettikleri bankaya üç yıl süreyle taşımamaları gerekiyor.

ING Bank'tan Emekli Maaşı Alanlara Ek Ödeme:

ING Bank, emekli maaşı alanlara yönelik promosyon kampanyasında cömert ödemeler sunuyor. Maaş miktarına göre belirlenen ödeme tutarları şu şekilde:

3500 TL'ye kadar emekli maaşlarına 6 bin TL,

3500 TL - 7500 TL aralığındaki maaşlara 7 bin TL,

7500 TL - 10.000 TL aralığındaki maaşlara 9 bin TL,

10 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise tam 10 bin TL ödeme yapılıyor.

Bu avantajlı kampanya, emeklilere ekstra finansal destek sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.