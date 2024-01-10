ING Bank'tan Emeklilere Büyük Sürpriz: Yılın Maaş Promosyonu 15.000 TL!

ING Bank'tan Emeklilere Büyük Sürpriz: Yılın Maaş Promosyonu 15.000 TL!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-01-2024 20:59

Türkiye'deki emekliler, maaşlarını artırmak ve ek gelir elde etmek adına bankalardan alınan emekli maaş promosyonlarına büyük ilgi gösteriyor. ING Bank, 2024 yılına damgasını vuran bir hamleyle emeklilere yönelik yüksek maaş promosyonu kampanyasını duyurdu. Banka, emeklilere yönelik bu özel kampanya ile adeta sektörde çıtayı yükseltti.

ING Bank'ın 2024 Ocak ayı için güncellediği emekli maaş promosyonu tarifesine göre, emekliler belirli bir maaş aralığına göre farklı promosyon tutarlarından faydalanacaklar. Bu çerçevede, 3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 6.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakilere 7.000 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakilere 9.000 TL ve 10.000 TL üzerinde olanlara ise 10.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapılacak.

Ayrıca, ING Bank emekli müşterilerine sunulan bir diğer avantaj ise ek promosyon imkanı. Bankaya emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl süreli promosyon sözleşmesi imzalayan müşterilere toplamda 15.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapılacak. Bu özel kampanyada yer alan ek promosyon için müşterilerin, otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Her bir fatura ödeme talimatı için 1.000 TL ödül verilecek ve 5 fatura talimatı veren emeklilere 5.000 TL ek promosyon ödemesi yapılacak.

ING Bank'ın emeklilere yönelik bu yüksek maaş promosyonu kampanyası, emekliler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. 15.000 TL'lik bu özel promosyon, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlarken, otomatik fatura ödeme talimatlarıyla ek promosyon imkanı da sunarak müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. ING Bank, finans sektöründe sunduğu avantajlarla adından sıkça söz ettiriyor ve emeklilere özel bu kampanyasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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