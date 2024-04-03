ING Bank Müşterilerine Nakit İade Fırsatı Sunuyor: 6.000 TL'ye Kadar Kazanma Şansı!

ING Bank Müşterilerine Nakit İade Fırsatı Sunuyor: 6.000 TL'ye Kadar Kazanma Şansı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 08:11

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan ING Bank, müşterilerine müjdeli bir haberle geldi. Banka, yeni bir kampanya ile 6.000 TL'ye kadar nakit iade fırsatı sunuyor. Bu kampanya, ING Mobil uygulaması üzerinden ilk kez ING'li olan müşterileri hedefliyor. Detaylarını merak edenler için kampanyanın katılım koşullarını inceledik.

ING Bank'ın duyurduğu kampanyaya göre, Nisan ayı boyunca ING Mobil üzerinden ilk kez ING'li olan müşteriler, Turuncu Ekstra programına katılarak 6.000 TL'ye kadar nakit iade kazanma şansına sahip olacaklar. Bu kampanyadan yararlanabilmek için öncelikle ING Mobil uygulamasını indirip, ING'li olarak kayıt olmak gerekiyor.

Turuncu Ekstra programına zaten kayıtlı olan ING müşterileri de kampanyadan faydalanabilecekler. Bu müşteriler, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yaptıkları harcamaların %20'sini, aylık olarak en fazla 2.000 TL olacak şekilde üç ay boyunca nakit iade alabilecekler.

Kampanyaya dahil olan harcamalar arasında fiziksel ve online POS işlemleri bulunuyor. Ancak fatura, vergi ve kurum ödemeleri kampanya kapsamına dahil edilmiyor. Harcamaların tek seferde ve aynı gün içinde yapılması şartı aranmıyor; farklı günlerde ve parçalı olarak gerçekleştirilen harcamalar da nakit iade şansını artırıyor.

Önemli bir detay da kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin kampanya ile ilgili iletişimlerinin yapılması gerektiği. ING Bank, sadece kampanya hedef kitlesine dahil olan ve kampanya ile ilgili iletişim alan müşterilere nakit iade imkanı sunacak.

ING Bank'ın müşterilerine sunduğu bu nakit iade kampanyası, hem mevcut müşteriler için hem de yeni müşteriler için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanya ile ING Bank müşterileri, yapacakları harcamalardan belirli bir oranda nakit iade kazanma imkanı elde ediyorlar. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin, kampanya detaylarını ve katılım koşullarını dikkatlice incelemeleri ve gereken adımları atarak avantajlı hale gelmeleri mümkün. ING Bank, müşterilerine sağladığı bu avantajlarla finansal hizmetler sektöründe öncü bir konumunu bir kez daha gösteriyor.

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