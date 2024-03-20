ING Bank Müşterilerine Harcama Yapmanın Karşılığı: 800 TL Bonus Kampanyası!

ING Bank Müşterilerine Harcama Yapmanın Karşılığı: 800 TL Bonus Kampanyası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 09:58

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan ING Bank, müşterilerine sunduğu avantajlarla finansal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, alışveriş keyfini de ödüllendiriyor. Son dönemde duyurulan yeni kampanya ile ING Bank, müşterilerine harcama yapmanın tatlı karşılığını sunuyor. Hem alışveriş yaparken hem de cüzdanlarına ekstra katkı sağlayacak bu kampanya, tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırıyor.

ING Bank'ın müşterilerine yönelik duyurduğu bu özel kampanya, kredi kartı kullanıcılarını sevindiren nitelikte. 8 Mart ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Bonus üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerde harcanan tutara göre müşterilere bonus kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanyaya katılmak için tek yapılması gereken, harcama yapmadan önce "KATIL" yazıp 2205'e SMS göndermek.

Detaylara göre, ING Kredi Kartı kullanarak Bonus üye iş yeri marketlerinden farklı günlerde ve tek seferde 750 TL ve üzeri her ikinci alışverişte 100 TL, toplamda ise 800 TL bonus kazanılabilecek. Ancak, belirtilen tutarın her bir alışverişte tek seferde harcanması ve her bir alışverişin farklı günlerde yapılması gerekiyor. Kampanya kapsamında sadece yurtiçinde yapılan peşin ve taksitli harcamalar geçerli olacak. İnternet alışverişleri, MoTo (Mail order, Telephone order) işlemleri ve temassız ödemeler de kampanyaya dahil edilmiş durumda.

ING Bank'ın bu özel kampanyası, bazı kredi kartı türlerini kapsamaktadır. ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart kampanyaya dahil edilirken, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanya kapsamında yer almıyor.

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