ING Bank Hesabınız Varsa, Şubelere Gitmeden, Başvuru Yapmadan Ek Ödeme Alıyorsunuz! Bankadan Tarihi Karar!

Son dakika! ING bank hesabı olanlar için nakit kampanyası!

ING Bank Hesabınız Varsa, Şubelere Gitmeden, Başvuru Yapmadan Ek Ödeme Alıyorsunuz! Bankadan Tarihi Karar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 08:53

Bankacılık sektörü, finansal düzeni dengelemek ve acil ihtiyaçları karşılamak adına sunduğu çeşitli olanaklar ile önemli bir rol oynamaktadır. ING Bankası, müşterilerine beklenmedik durumlar için finansal destek sağlayan bir çözüm sunarak, sağlık, eğitim, tatil, tadilat, mobilya veya beyaz eşya alımları gibi anlık ihtiyaçları karşılama konusunda büyük bir öneme sahiptir. ING'nin nakit avans imkanı, bu tür acil durumlar için anında çözüm sunmaktadır.

1. ING Nakit Avans ile Kolay Çözümler:

Her ING müşterisi, nakit avans imkanını kullanarak günlük gereksinimlerini kolayca karşılayabilir. Pegasus Kart veya ING Bonus Card sahipleri, herhangi bir belge veya evrak götürmeden, hatta kefil bulmadan, 12 aya kadar taksitlendirilebilen ING nakit avans avantajından yararlanabilirler. İşte detaylar...

2. Uygun Olanaklar ve Kolay Başvuru:

Herhangi bir sağlık sorunu, eğitim masrafı veya diğer zaruri ihtiyaçlarınız ortaya çıktığında, ING nakit avans imkanını kullanabilirsiniz. Başvuru süreci oldukça basittir ve herhangi bir belge ya da evrak hazırlamanıza gerek kalmadan, anında nakit avansınızı çekebilirsiniz. Bankanın belirlediği faiz oranı %1,80'dir ve en uzun geri ödeme vadeli seçenek 12 aydır.

3. Nakit Avans Nasıl Çekilir:

ING müşterisi olarak nakit avans imkanından faydalanmak oldukça basittir. Kredi kartınıza bağlı bir mevduat hesabınız varsa, ihtiyacınız olan nakit avansı kart limitiniz dahilinde kullanabilirsiniz. ING Mobil, ING ATM ve ING İnternet Şubesi üzerinden nakit avans başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

4. Nakit Avans Limiti ve Geri Ödeme:

ING kartları ile çekilebilecek günlük maksimum taksitli nakit avans limiti 7 bin TL'dir. Taksit meblağının tamamını ekstrenin son ödeme gününe kadar ödemeniz gerekmektedir. Eğer ödeme bu tarihe kadar yapılmazsa, mevcut taksit tutarına faiz eklenir.

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