ING Bank Emeklilere Ramazan Bayramı Müjdesi Verdi! Emekliye Ek Ödeme Arttırıldı!

ING Bank Emeklilere Ramazan Bayramı Müjdesi Verdi! Emekliye Ek Ödeme Arttırıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-03-2024 22:17

Son yıllarda, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik olarak bankaların sunduğu avantajlar giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, ING Bank'ın emeklilere özel olarak hazırladığı paket, emeklilerin maddi açıdan daha sağlam bir zeminde durmalarını sağlıyor. Detaylarıyla incelediğimizde, bu paketin emeklilere sağladığı olanaklar oldukça çarpıcı ve değerli görünmektedir.

ING Bank'ın emekli paketi, üç temel ödeme türünden oluşmaktadır. İlk olarak, emekli maaş promosyonu gelmektedir. Özellikle yüksek enflasyon ortamında, SGK'nın belirlediği maaş dilimlerinin geçersiz hale gelmesiyle birlikte, ING Bank emeklilerine net 10.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi sunmaktadır. Bu ödeme, 3 yıllık bir sözleşme karşılığında yapılmaktadır, böylece emeklilerin bütçelerine katkı sağlanmaktadır.

ING Bank'ın emekli paketinin bir diğer önemli kısmı ise ek promosyon imkanıdır. Bu kapsamda, emekliler 5.000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedirler. Ancak bu ödeme için müşterinin ING Bank'a 5 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekmektedir. Her bir fatura talimatı 1.000 TL ile ödüllendirilirken, 5 faturanın üzerine ek bir ödeme yapılmamaktadır. Bu sayede, emekliler hem ek gelir elde etmekte hem de finansal işlemlerini otomatikleştirebilmektedirler. ING Bank'ın emekli paketinde sunulan bir diğer avantaj ise emekli kredisi olmaktadır. Bu kapsamda, her bir emekli müşteriye 12.500 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. 36 ay vadeli olarak tasarlanan bu kredide, müşterilere faiz indirimleri uygulanmaktadır. Bu sayede, emeklilerin acil ihtiyaçları için finansal bir destek sağlanmaktadır.

Benzer Haberler
Yardım Parası Alacak, Dar Gelirli Ailelere Müjde! ZAM Geldi ve Nakit Ödemeler Daha Fazla Alınacak! Yardım Parası Alacak, Dar Gelirli Ailelere Müjde! ZAM Geldi ve Nakit Ödemeler Daha Fazla Alınacak!
Garanti BBVA Emekli Maaş Promosyonlarıyla Emeklileri Şaşırtmaya Devam Ediyor! Garanti BBVA Emekli Maaş Promosyonlarıyla Emeklileri Şaşırtmaya Devam Ediyor!
15 Milyon 555 Bin Emekli İçin Nisan Ayı Müjdesi Geldi! Emekliye Ek Ödeme 17000 TL Verileceği Açıklandı 15 Milyon 555 Bin Emekli İçin Nisan Ayı Müjdesi Geldi! Emekliye Ek Ödeme 17000 TL Verileceği Açıklandı
Halkbank 100.000 TL Emekli Kredisi Gündem Oldu! Hemen Başvuru Yapan Emekliler Alacak! Halkbank 100.000 TL Emekli Kredisi Gündem Oldu! Hemen Başvuru Yapan Emekliler Alacak!
Yapı Kredi Bankası Hesabınız Varsa 11 Gün İçinde 110.000 TL Ödeme Alma Şansınız Var! Yapı Kredi Bankası Hesabınız Varsa 11 Gün İçinde 110.000 TL Ödeme Alma Şansınız Var!
Yeni Açıklandı! Ziraat Bankası Üzerinden Hesabı Olanlar Dikkat! 20.000 TL Ödeme! Yeni Açıklandı! Ziraat Bankası Üzerinden Hesabı Olanlar Dikkat! 20.000 TL Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'
  • 27-03-2024 15:55

Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu
  • 25-03-2024 10:38

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'
  • 29-03-2024 12:19

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum:
  • 26-03-2024 10:50

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum: "Midem bulandı"

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor
  • 25-03-2024 10:12

Simge, Mauritius tatiline devam ediyor