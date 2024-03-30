ING Bank Emeklilere Ramazan Bayramı Müjdesi Verdi! Emekliye Ek Ödeme Arttırıldı!

Son yıllarda, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik olarak bankaların sunduğu avantajlar giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, ING Bank'ın emeklilere özel olarak hazırladığı paket, emeklilerin maddi açıdan daha sağlam bir zeminde durmalarını sağlıyor. Detaylarıyla incelediğimizde, bu paketin emeklilere sağladığı olanaklar oldukça çarpıcı ve değerli görünmektedir.

ING Bank'ın emekli paketi, üç temel ödeme türünden oluşmaktadır. İlk olarak, emekli maaş promosyonu gelmektedir. Özellikle yüksek enflasyon ortamında, SGK'nın belirlediği maaş dilimlerinin geçersiz hale gelmesiyle birlikte, ING Bank emeklilerine net 10.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi sunmaktadır. Bu ödeme, 3 yıllık bir sözleşme karşılığında yapılmaktadır, böylece emeklilerin bütçelerine katkı sağlanmaktadır.

ING Bank'ın emekli paketinin bir diğer önemli kısmı ise ek promosyon imkanıdır. Bu kapsamda, emekliler 5.000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedirler. Ancak bu ödeme için müşterinin ING Bank'a 5 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekmektedir. Her bir fatura talimatı 1.000 TL ile ödüllendirilirken, 5 faturanın üzerine ek bir ödeme yapılmamaktadır. Bu sayede, emekliler hem ek gelir elde etmekte hem de finansal işlemlerini otomatikleştirebilmektedirler. ING Bank'ın emekli paketinde sunulan bir diğer avantaj ise emekli kredisi olmaktadır. Bu kapsamda, her bir emekli müşteriye 12.500 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. 36 ay vadeli olarak tasarlanan bu kredide, müşterilere faiz indirimleri uygulanmaktadır. Bu sayede, emeklilerin acil ihtiyaçları için finansal bir destek sağlanmaktadır.