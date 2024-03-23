ING Bank Emekliler İçin Vereceği Promosyon Kampanyasını Duyurdu!

ING Bank Emekliler İçin Vereceği Promosyon Kampanyasını Duyurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 21:15

ING Bank, emeklilik sürecini daha da özel hale getirerek emeklilere yönelik muhteşem bir fırsat sunuyor. "Emekli Promosyon Kampanyası" adını taşıyan bu kampanya, emekli maaşını ING Bank'a taşıyan herkesi kapsıyor. Bu fırsat, emeklilerin finansal rahatlık arayışına yanıt verirken, aylık gelirlerine göre özel olarak tasarlanmış çeşitli nakit promosyonlar kazanma şansı sunuyor.

ING Bank'ın "Emekli Promosyon Kampanyası," emeklilik hayatını daha da parlak hale getirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sadece emekli maaşınızı ING Bank'a taşımanız yeterli! Kampanya kapsamında aylık gelirinize göre özel olarak tasarlanmış promosyonlar sunulmaktadır:

  • Aylık geliri 3.500 TL'ye kadar olanlar için 5.100 TL nakit promosyon.
  • 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar için 5.950 TL promosyon.
  • 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar için 7.650 TL promosyon.
  • 10.000 TL ve üzeri aylık gelire sahip olanlar için 8.500 TL promosyon.

Ayrıca, promosyonlar 3 yıl boyunca kesintisiz olarak ödenir, bu da emeklilerin uzun vadeli finansal planlama yapmalarına olanak tanır ve finansal geleceklerini daha da güvence altına almalarını sağlar.

Başvuru işlemleri oldukça kolaydır. Kampanyaya katılmak için ING Telefon Bankacılığı veya ING Şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. Uzman ekipler size bu fırsatı nasıl değerlendireceğiniz konusunda yardımcı olacaktır.

Ek olarak, 1 Mart 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında ING Bank'tan ilk kez emekli maaşı alan müşterilere özel bir fırsat daha sunulmaktadır. Otomatik Fatura Talimatı ile 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

ING Bank'ın "Emekli Promosyon Kampanyası," emeklilik döneminin finansal olarak güçlenmesine katkıda bulunmak ve emeklilere destek olmak amacıyla başlatılmıştır. Bu kampanya, emeklilerin finansal geleceklerini daha parlak hale getirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda hayatlarını daha da özel kılmak için bir fırsat sunmaktadır. Emeklilikte ek bir maaş alma şansını kaçırmamak için ING Bank'ın "Emekli Promosyon Kampanyası"na hemen başvurun ve finansal geleceğinizi güvence altına alın!

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