ING Bank duyuru yaptı: Emekli maaşlarını alanlar için 15000 TL ödeme veriliyor!

ING Bank duyuru yaptı: Emekli maaşlarını alanlar için 15000 TL ödeme veriliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2024 11:09

ING Bank, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyanlara büyük bir sürprizle geldi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu duyuru, emeklilik dönemindeki vatandaşların dikkatini çekiyor. Banka, emeklilerin maddi rahatlığını artırmak ve hayatlarını daha da renklendirmek amacıyla çığır açan bir kampanya başlatıyor. İşte detaylar...

Maaşınızı ING Bank'tan Alın, 15 Bin TL'ye Kadar Promosyon Kazanın!

Emekli olanlar için finansal destek sağlayan bankalar arasına ING Bank da katılıyor. Banka, emekli maaşını ING Bank'tan almaya başlayan müşterilere cömert promosyonlar sunarak dikkat çekiyor. Kampanyaya katılmak oldukça kolay ve avantajlı.

Kampanya Detayları

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası, emeklilerin maaşlarını ING Bank'tan almaları halinde sağlanacak özel fırsatlarla dolu. Kampanyaya katılanlar, emekli maaşlarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansı elde ediyorlar. Kampanyanın detayları şu şekilde:

1. Gelir Aralığına Göre Promosyon Miktarı

Emekli maaş miktarına göre belirlenen promosyonlar şu şekilde:

  • 10.000 TL'ye kadar olan aylık gelirlerde 6.250 TL promosyon,
  • 10.000 TL ile 15.000 TL arası gelirlerde 10.000 TL promosyon,
  • 15.000 TL ile 20.000 TL arası gelirlerde 12.500 TL promosyon,
  • 20.000 TL ve üzeri gelirlerde ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

2. Taahhüt Süresi ve Koşulları

Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Bank'tan alma taahhüdü vermek gerekiyor. Bu taahhüdün ardından nakit promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Promosyon almak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

3. Başvuru ve Son Başvuru Tarihi

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, başvurularını Cebimdeki Danışman, ING Telefon Bankacılığı veya ING Şubeleri aracılığıyla yapabilirler. Ancak unutulmaması gereken nokta, kampanyanın son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğudur. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. Ödeme ve İşlem Süreci

Nakit promosyon ödemeleri, 3 yıllık taahhüt süresi boyunca yapılır. Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra, gelir veya aylık tutarın artması durumunda ek promosyon ödemeleri yapılmaz. 3 yıllık taahhüt süresine uymayan müşterilerin promosyonları geri alınabilir.

5. Diğer Önemli Noktalar

Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon tutarı, alınan maaşların toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır. Ayrıca, aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz ve ING Bank, hizmetlerini sonlandırma veya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

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