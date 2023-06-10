İNG 10.000 TL karşılıksız nakit ödeme veriyor! SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti

SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti. İNG 10.000 TL karşılıksız nakit ödeme veriyor- SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING Bank'a taşıyarak, maaş tutarınıza bağlı olarak ek koşulsuz 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatına sahipsiniz. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı vererek 1.500 TL'ye kadar ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon elde edebilirsiniz. Bu promosyon imkanlarından yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da yararlanabilirler.

Maaşınızı kolayca ING Bank'a taşıyarak, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilere sunulan ayrıcalıkları kaçırmayın.

Hala emekli maaşınızı ING Bank'a taşımadıysanız, e-Devlet Kapısı üzerinden, ING Şubelerine başvuruda bulunarak veya Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme yaparak kolayca maaşınızı taşıyabilir ve size özel sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

Emekli maaş müşterisi olarak aşağıdaki ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz:

Dijital para transferi işlemlerinizde masraf ödemeden kolayca işlem gerçekleştirebilirsiniz.

%2,39'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

3 ay boyunca puan toplama koşulu olmadan Turuncu Ekstra avantajlarından faydalanabilirsiniz.

ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda ilk yıl kart ücreti ödemez, 10.000 TL faizsiz taksitli nakit avans kullanabilir veya 500 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz.

Maaşınızı ING Bank'a taşıyarak bu ayrıcalıklardan yararlanabilir, finansal ihtiyaçlarınızı daha avantajlı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Promosyonlar Hakkında Bilgi Edinin: İNG Bank, belirli dönemlerde müşterilerine promosyonlar sunabilir. Bu promosyonlar genellikle hesap açma, maaş taşıma veya belirli bir süre boyunca belirli bir miktar para yatırma gibi şartları içerebilir. İNG Bank'ın resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel promosyonlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Başvuru Yöntemini Seçin: İNG Bank promosyonları için başvuru yapmak isterseniz, genellikle çevrimiçi başvuru seçenekleri mevcuttur. İNG Bank'ın resmi web sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, İNG Bank şubelerini ziyaret ederek de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şartları ve Koşulları İnceleyin: İNG Bank promosyonları için başvurmadan önce, ilgili promosyonun şartlarını ve koşullarını dikkatlice inceleyin. Özellikle promosyon süresi, hesap açma veya para yatırma miktarı gibi detaylara dikkat edin. Başvurunuzu Gerçekleştirin: Başvuru sürecinde gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlayın. Kimlik belgesi, adres bilgileri, iletişim bilgileri gibi kişisel ve finansal bilgilerinizi hazırlayın. Başvurunuzu çevrimiçi olarak tamamladıysanız, istenen belgeleri yükleyin veya ilgili bilgileri girin. Promosyonun Kullanımı: Başvurunuz onaylandıktan sonra, İNG Bank tarafından belirlenen süre ve koşullara göre promosyondan yararlanabilirsiniz. Örneğin, hesap açma promosyonu ise yeni bir hesap açtığınızda promosyon miktarı belirli bir süre içinde hesabınıza yatırılabilir.

İNG Bank'tan promosyon almak için daha spesifik bilgilere ve güncel politikalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle, doğru ve güncel bilgiler almak için İNG Bank'ın resmi kaynaklarına başvurmanız önemlidir.