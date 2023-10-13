İndirim mesajı sanarak tıkladı hesabından 30 bin TL çektiler

Ordu, Altınordu'da yaşayan A.E. isimli vatandaş, whatsapp üzerinden aldığı bir mesajla dolandırıcılık kurbanı oldu. 11 Ekim'de meydana gelen olay, online alışveriş platformlarının sıkça kullanıldığı bu dönemde vatandaşları tedirgin etti.

A.E., Whatsapp üzerinden, tanıdık biri gibi görünen bir kişiden bir indirim linki aldı. Müşterisinden gelmiş olabileceğini düşündüğü bu linki açan kadın, aslında bir dolandırıcılık tuzağına düşmüş oldu. Link üzerinden yapılan işlemler sonucu A.E.’nin kredi kartından 7 ayrı işlemle toplamda yaklaşık 30 bin TL para çekildi.

Farkına varılmasının ardından harekete geçen A.E., dolandırıldığı anlayışıyla derhal yerel savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma süreci ise devam ediyor.

Bu tür online platformlar üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları, teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde oldukça fazla görülmekte. Vatandaşlar, resmi olmayan, şüpheli linklere tıklamamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda sürekli olarak uyarılıyor. Özellikle tanınmayan numaralardan veya beklenmedik şekilde gelen indirim, ödül ve benzeri vaatler içeren mesajlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca, böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın kolluk kuvvetine veya ilgili mercilere bilgi verilmesi önem arz ediyor.

A.E., belirli bir süre sonra farklı firmalardan kredi kartı ile para çekildiğini ve ard arda alışverişler yapıldığını fark edince harekete geçti. Durumu anlayınca hemen bankası ile iletişime geçip kredi kartlarını bloke ettiren A.E., soluğu savcılıkta aldı ve bu durumu resmi makamlara bildirdi.

Dolandırıcılar, toplamda 28.947 TL değerinde, 7 parça halinde alışveriş yaparak A.E.’yi mağdur ettiler. Kredi kartı bloke edildikten sonra bile dolandırıcıların para çekme girişimlerinde bulunduğunu, ancak bankanın bu işlemlere izin vermediğini ifade eden A.E., tüm vatandaşları, SMS ile gelen linklere tıklamamaları konusunda uyardı.

Olayın ardından ilgili birimler tarafından konuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Dolandırıcılık olayları, sanal ortamda oldukça yaygın bir hal alırken, vatandaşlar da bu konuda daha bilinçli ve dikkatli olmak durumunda.

Alınması Gereken Önlemler

Dikkatli Olmak: SMS ve e-posta yoluyla gelen linklere tıklamamak, bilgilerinizi kimseyle paylaşmamak önemli bir adımdır.

Bilgilendirme: Vatandaşların ve banka müşterilerinin bu tür dolandırıcılık teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Önlemleri: Bankaların ve ilgili finans kurumlarının, güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştırmaları ve müşterilerini bu konuda düzenli olarak bilgilendirmeleri önem taşımaktadır.

Hızlı Hareket: Olası bir dolandırıcılık durumunda, hızlı hareket edilip, ilgili kurumların (banka, emniyet, savcılık, vs.) derhal bilgilendirilmesi büyük önem taşır.

Olay, vatandaşları ve finansal kurumları, kredi kartı bilgilerinin nasıl hassas ve korunması gereken veriler olduğu konusunda bir kez daha uyarmış oluyor. Hem bireylerin hem de kurumların bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olmaları, benzer olayların önüne geçilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.