İnci Taneleri'ne büyük şok! Yayınlanmayacak!

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinde şoke eden gelişme. Ekrana ara veriyor. İşte detaylar...

İnci Taneleri'ne büyük şok! Yayınlanmayacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 14:13

Kanal D ekranlarında heyecanla takip edilen ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "İnci Taneleri" adlı dizi, çekimlerinde yaşanan sıkıntılarla gündeme geldi. Şenol Sönmez'in yönettiği ve BKM'nin prodüksiyonunu üstlendiği dizi, perşembe akşamları ekranlara geliyor ve izleyicileri şiirsel dili ve etkileyici konusuyla büyülüyor.

Ancak, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu hafta yayımlanacak bölümünün çekimleri yetişmedi. İlk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizi, bu hafta ekrana gelemeyecek. Ayrıca, önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle "İnci Taneleri" yayınlanmayacak ve böylece dizi toplam 2 hafta ara verecek.

Bu durum, dizinin hayranlarını üzecek olsa da, yapımcıların ve ekip çalışanlarının yoğun çabalarıyla çekimlerin en kısa sürede tamamlanarak izleyicilerle buluşturulması bekleniyor.

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