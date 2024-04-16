İnci Taneleri'nden bir yeni fragman daha

BKM imzalı 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisi, derinlemesine işlenen hikayesi, dikkat çeken sahneleri ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan eşlik ediyor. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda olduğu proje, dikkat çekici bir şekilde devam ediyor.



İnci Taneleri'nin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı.



İşte İnci Taneleri 11. Bölüm 2. Fragman