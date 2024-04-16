İnci Taneleri'nden bir yeni fragman daha

İki haftalık bir aradan sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', Kanal D'nin perşembe akşamlarını renklendiren dizilerinden biri olarak geri dönüyor. Yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.

İnci Taneleri'nden bir yeni fragman daha
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2024 15:37

BKM imzalı 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisi, derinlemesine işlenen hikayesi, dikkat çeken sahneleri ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan eşlik ediyor. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda olduğu proje, dikkat çekici bir şekilde devam ediyor.

İnci Taneleri'nin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı.

İşte İnci Taneleri 11. Bölüm 2. Fragman

 

Benzer Haberler
Emekli kredisi yeni dönem başladı! Emekliye nakit ödeme desteği ile sorunsuz ve kefilsiz kredi 100.000 TL oldu! Emekli kredisi yeni dönem başladı! Emekliye nakit ödeme desteği ile sorunsuz ve kefilsiz kredi 100.000 TL oldu!
TC Kimlik Numarasına 30.000 TL Ödeme TC Kimlik Numarasına 30.000 TL Ödeme
Ziraat Bankası ve 2 Kamu Bankası Bayram Sonunda Başladı! Başvuru Yapanlara 35 Bin TL Ödenecek Ziraat Bankası ve 2 Kamu Bankası Bayram Sonunda Başladı! Başvuru Yapanlara 35 Bin TL Ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Zam Haberi Verdi: 18 Nisan'da Belli Olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Zam Haberi Verdi: 18 Nisan'da Belli Olacak!
14 Milyon 313 Bin Emekli İçin KARAR: 17-18-19-20 Nisan Tarihlerinde Maaş Alan Emeklilere, 18900 TL Ödenecek 14 Milyon 313 Bin Emekli İçin KARAR: 17-18-19-20 Nisan Tarihlerinde Maaş Alan Emeklilere, 18900 TL Ödenecek
Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar 4 Gün İçinde İşlem Yapması Gerekiyor: 100.000 TL'ye KADAR Ödeme! Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar 4 Gün İçinde İşlem Yapması Gerekiyor: 100.000 TL'ye KADAR Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'
  • 16-04-2024 15:42

Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'

Hadise tatil sezonunu açtı!
  • 13-04-2024 10:12

Hadise tatil sezonunu açtı!

Tuba Ekinci'nin 'Condom' dansı sosyal medyanın gündeminde
  • 13-04-2024 10:48

Tuba Ekinci'nin 'Condom' dansı sosyal medyanın gündeminde

Bir tatil pozu da Zeynep Bastık'dan geldi!
  • 13-04-2024 18:11

Bir tatil pozu da Zeynep Bastık'dan geldi!

Kızıl Goncalar'da büyük sır açığa çıktı! Yeni bölümden heyecanlı fragman...
  • 16-04-2024 15:29

Kızıl Goncalar'da büyük sır açığa çıktı! Yeni bölümden heyecanlı fragman...