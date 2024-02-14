İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor!

BKM imzalı ve başrollerini ünlü isimlerin paylaştığı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi, perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi önemli isimler yer alıyor. Her bir karakterin 'inci'likli hikayesinin anlatıldığı projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.





4. Bölümde, Azem Cihan'ın buluşma heyecanı yaşarken, beklenmedik sürprizlerle karşılaşacak. Ancak, ilk buluşmanın planlandığı gibi gitmediği görülüyor. Öte yandan Dilber'in Zahir ile başı dertteyken, Piraye ise heyecan dolu günler yaşıyor. Azem, bu karmaşık durumun içine sürüklenirken, hikaye yeni döneme hazırlanıyor.

"Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nin heyecan dolu yeni bölümü, perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.



