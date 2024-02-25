İnci Taneleri Dizisinde Meşhur Olan DİLBER DANSI İçin "Ramazan" Molası!

İnci Taneleri dizisi, seyircileri her hafta pavyonun perdeleri arasına çeken bir cazibe merkezi haline geldi. Yılmaz Erdoğan'ın eşsiz dokunuşlarıyla hayat bulan bu dizi, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi yetenekli oyuncuları bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Ancak, her ne kadar dizi başarılı olsa da, özellikle Dilber'in dans sahneleri, tartışmalara neden oluyor.

Her bölümde pavyondaki dans sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken İnci Taneleri, zaman zaman bu sahnelerin dozajı konusunda eleştirilere maruz kalıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü, pavyondaki dans sahnelerini daha da zenginleştirmek için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler üzerinde çalışıyor. Bu çalışmaların, dizinin dans sahnelerine farklı bir soluk getireceği ve izleyicilere daha etkileyici anlar yaşatacağı belirtiliyor.

Ancak, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle, dizi ekibi tarafından alınan bir karar var. Ramazan boyunca pavyon dansı sahnelerine ara verileceği konuşuluyor. Ramazan, 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan Salı günü sona erecek ve bu süre zarfında İnci Taneleri dizisinin içeriğinde, Ramazan'ın manevi atmosferine saygı göstermek adına, dans sahnelerine yer verilmeyecek.

Bu karar, dizi takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri, Ramazan ayının kutsallığını ve özel niteliğini korumak adına alınan bu kararı olumlu bulurken, bazıları ise diziye özgü dans sahnelerinin özlenen bir öğe olduğunu ve bu kararın dizinin ritmini bozabileceğini düşünüyor.