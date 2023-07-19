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İnanılır gibi değil! Simpsonlar'dan şoke eden 2023 kehaneti! 2023'ün bitmesine yakın... 19 yıl önceden bilmişler

The Simpsons dizisi yıllar boyunca pek çok olayı önceden bildiği iddialarıyla gündeme gelmiştir.

İnanılır gibi değil! Simpsonlar'dan şoke eden 2023 kehaneti! 2023'ün bitmesine yakın... 19 yıl önceden bilmişler
Yayın Tarihi : 2023-07-19 10:57

19 yıl önceden bilmişler! İnanılır gibi değil! Simpsonlar'dan şoke eden 2023 kehaneti! 2023'ün bitmesine yakın-  ABD'nin uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar), yıllara meydan okuyan öngörüleriyle tanınmaktadır. 34 yıldır yayın hayatına devam eden dizi, Titan denizaltı faciası, corona virüs pandemisi ve Donald Trump'ın başkanlığı gibi birçok büyük olayı henüz gerçekleşmeden öngörmesiyle gündeme gelmiştir. Son iddialara göre, ABD'li gazeteci Natalie Morris, The Simpsons'ın 2023 yılı sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşı olacağını öngördüğünü söylemiştir.

Natalie Morris, Simpsonlar'ın 2023 yılı sonbaharında Kosova'da bir savaş olacağını öngördüğünü iddia etmektedir. Morris, "Kosova ve Sırbistan arasında bir savaşın 2023 sonbaharında gerçekleşeceğini öngören bu sahneyi gördünüz mü? Oldukça korkutucu görünüyor." şeklinde konuştu. 

Bununla birlikte, Morris, söz konusu kehaneti dizinin 2005 yılında yayınlanan "Home Away from Homer" bölümünde gördüğünü belirtmektedir. Aynı bölümde başka bir ayrıntının daha dikkat çektiğini ifade eden Morris, "Simpsonlar aynı bölümde Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Film yılı 2023 ve Oppenheimer hala gösterimde." demiştir.

The Simpsons'ın daha önce Titan denizaltı faciasını öngördüğü de söylenmektedir. 16 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen facia dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, 2006 yılında yayınlanan bir The Simpsons bölümünde benzer bir hikaye ele alınmıştır. Bahsi geçen bölümde, ailenin babası Homer Simpson, biyolojik babası olarak düşündüğü Mason Fairbanks tarafından yeni bir maceraya sürüklenir. Fairbanks, Homer'ı gemisine götürür ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado"dan bahseder. Homer ve Mason, hazineye ulaşmak için bireysel denizaltılara binmeye karar verirler, ancak ayrıldıklarında olaylar karışır.

Homer, maceranın içinde sıkışıp kalır ve oksijen seviyesi düştükçe bilincini kaybetmeye başlar. Simpsonlar'ın babası, üç günlük maceranın sonunda hastanede gözlerini açar ve zorlu sınavı atlatır.

Ayrıca, Simpsonlar'ın Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını ve corona virüs pandemisini önceden bildiği de iddia edilmiştir. The Simpsons'ın bu tür öngörüleri, izleyicileri şaşırtmaya ve dizinin dünyayı etkileyen büyük olayları önceden tahmin etme yeteneğini sorgulamaya yönlendirmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki The Simpsons, öngörülerini mizahi bir şekilde sunmaktadır ve gerçek dünyadaki olayları kesin olarak önceden bilmemektedir. Bu durum, dizinin popülerliğini artıran ve izleyicileri düşündüren bir unsurdur.

The Simpsons dizisi yıllar boyunca pek çok olayı önceden bildiği iddialarıyla gündeme gelmiştir. Son olarak, ABD'li gazeteci Natalie Morris'in Simpsonlar'ın 2023 yılı sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşını öngördüğüne dair iddiası dikkat çekmektedir. Ancak, bu tür öngörülerin gerçekçilik düzeyi tartışmalıdır ve dizi, mizahi bir yaklaşımla bu öngörüleri sunuyor. 

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