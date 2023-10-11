IMF, doların 90 TL olacağı tarihi duyurdu!

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelinde ekonomik görünümü değerlendiren önemli bir kuruluştur. IMF'nin son dakika açıklaması, küresel ekonomik görünüm raporunun Türkiye ile ilgili bölümünü içermektedir. İşte bu raporun ayrıntıları:

Türkiye'nin Büyüme Beklentisi Artırıldı

IMF teknik ekibi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentisi artırıldı. Bu, Türk ekonomisinin olumlu bir performans sergilediğini göstermektedir. Daha önceki tahminlere göre büyüme hızlandı ve ülkenin ekonomik potansiyeli artmıştır.

Dolar Kuru Tahminleri

IMF raporunda dolar kuruna ilişkin tahminlere de yer verilmiştir. Bu tahminler, dolar kurundaki yükselişin devam edeceğini öngörmektedir. Özellikle doların TL karşısında 120 liraya kadar çıkabileceği ifade edilmektedir.

Dolar kuru tahminlerinin yükselişe işaret etmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, enflasyon ve maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Enflasyon Beklentileri

IMF'nin raporunda enflasyonla ilgili beklentilere de yer verilmiştir. Raporun verilerine göre, Türkiye'de enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 65, 2024 yıl sonunda yüzde 54.28 ve 2025 yıl sonunda yüzde 55.40 civarında olması beklenmektedir. Bu beklentiler, enflasyonun hala yüksek bir seviyede seyredeceğini göstermektedir.

Ancak raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise 2026 yılına gelindiğinde enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesinin beklendiğidir. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.44 olarak açıklanmıştır.

Milli Gelir ve Dolar Bazında Milli Gelir

IMF raporunda ayrıca Türkiye'nin milli geliri ve dolar bazında milli geliriyle ilgili tahminler yer almaktadır. Milli gelirin büyümesi ve gelişimi ekonominin sağlığı için önemlidir.

Rapora göre, milli gelir 2023 yılında 15 trilyon lira seviyesindeyken, 2024 yılında 24.6 trilyon lira, 2025 yılında 63.1 trilyon lira, 2026 yılında 95 trilyon lira, 2027 yılında 134.9 trilyon lira ve 2028 yılında 188.9 trilyon lira olması beklenmektedir. Bu, Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyelini yansıtan olumlu bir göstergedir.

Dolar bazında milli gelir ise yıllara göre aşağıdaki gibidir:

2023: 1 trilyon 155 milyar dolar

2024: 1 trilyon 341 milyar dolar

2025: 1 trilyon 402 milyar dolar

2026: 1 trilyon 454 milyar dolar

2027: 1 trilyon 516 milyar dolar

2028: 1 trilyon 576 milyar dolar

Bu rakamlar, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ve dolar bazında milli gelirini yıllara göre göstermektedir.

Ortalama Dolar Kuru Beklentileri

IMF'nin raporuna göre ortalama dolar kuru tahminleri şu şekildedir:

2024: 29,92

2025: 44,99

2026: 65,32

2027: 89,02

2028: 119,85

Bu tahminler, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının ve kur dalgalanmalarının öngörüsünü içermektedir.

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