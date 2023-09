IMDb’ye Göre En Sevilen 100 Dizi Listesi Açıklandı

Bu listedeki diziler, son yılların en popüler ve beğenilen yapımları arasında yer alıyor. Breaking Bad, Band of Brothers, Sherlock, The Office gibi klasikleşmiş yapımların yanı sıra, Avatar: The Last Airbender, Attack on Titan, Chernobyl ve Better Call Saul gibi son dönemlerin favori dizileri de bu sıralamada kendine yer bulmuş.

Özellikle Breaking Bad'in 9.5/10 gibi yüksek bir puanla ilk sırada yer alması, dizinin ne kadar etkileyici bir hikayeye ve performansa sahip olduğunu gösteriyor. Band of Brothers'ın 2. Dünya Savaşı dönemini ne kadar başarılı bir şekilde işlediğini ve Sherlock'un modern bir dedektif hikayesiyle nasıl milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyebildiğini düşününce, bu dizilerin sıralamadaki yerleri hiç de şaşırtıcı değil.

IMDb'nin bu sıralaması, izleyicilerin gerçekten neleri sevdiğini ve hangi dizilere değer verdiğini gözler önüne seriyor. Ancak unutulmamalıdır ki, her izleyicinin zevki farklıdır ve bu liste tamamen subjektif bir değerlendirmeye dayanmaktadır.

Belgesel kategorisinde de Planet Earth serileri, Blue Planet ve Our Planet gibi doğa belgesellerinin yüksek puanlar alması, izleyicilerin kaliteli yapımlara ne kadar değer verdiğini gösteriyor.

Eğer dizi izlemekten hoşlanan biriyseniz, bu liste size yeni keşifler yapma konusunda oldukça yardımcı olabilir. Ancak unutmayın ki, her zaman kendi zevkinize uygun olanı izlemekten çekinmeyin. Listede olmayan ama sizin çok sevdiğiniz bir dizi mutlaka vardır!

Sizce bu liste yeterince kapsamlı mı? Hangi dizilerin bu listede olup olmadığını düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz dizi hangisi? Görüşlerinizi paylaşarak bu listeye kendi katkılarınızı da yapabilirsiniz!

IMDb’ye göre dünyanın en iyi 100 dizisi şu şekilde sıralandı;