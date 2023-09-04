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İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi!

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olarak kabul edilen kaçak yapılar, uzun bir süredir gündemimizi meşgul ediyor.

İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 16:55

Bu yapılar, çoğu zaman imar mevzuatına aykırı olarak inşa edildiği için çeşitli hukuki sorunları beraberinde getiriyor. Ancak, bir zamanlar imar barışı olarak adlandırılan düzenleme, bu kaçak yapıların kayıt altına alınmasını ve sorunların çözülmesini hedefliyordu. Ne var ki, Rahip Brunson krizi ve dolar kurundaki dalgalanmalar, bu düzenlemenin gölgesinde kaldı. Peki, yeni bir imar barışı mümkün mü? İşte detaylar:

İmar Barışı: Umutsuz Beklentiler ve Finansal Zorluklar

Rahip Brunson krizinin ardından dolar kurundaki yükseliş, birçok kişiyi olumsuz etkiledi. Bu dönemde, imar barışı başvuruları yapmak isteyenler için de ek bir zorluk doğdu. Başvuru yapabilenlerin birçoğu ise yapı kayıt belgesi ücretini ödeyememe sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, kaçak yapı sahipleri düzenlemeden yararlanamadılar.

Ancak, yeni bir umut ışığı belirdi. Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici, meclise yeni bir imar barışı kanun teklifi sundu. Bu teklif, kaçak yapı sahipleri arasında heyecan yarattı ve yeni bir düzenlemenin kapıda olduğunu gösterdi.

2024 İmar Barışı: Yeni Düzenlemeler ve Beklentiler

Ancak, yeni bir imar barışı beklentisi ağırlık kazanırken, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, bu düzenlemeyi bir süre gündemden düşürdü. Depremde yaşanan can kaybının en büyük nedenlerinden biri olarak imara aykırı yapılar gösterildi ve hükümetin çıkardığı imar affı büyük tepki çekti.

Bu noktada, hem vatandaşların taleplerini karşılayacak hem de tepki oluşturmayacak yeni bir imar barışı formülü aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Bu yeni düzenlemeyle, imar barışı almak isteyen binalar için riskli yapı raporu zorunlu hale gelecek. Bu raporu alan ve depreme dayanıklılığını kanıtlayan binalara yapı kayıt belgesi verileceği belirtiliyor.

Yapı Kayıt Belgesi 2024 Affı: Beklentiler ve Sonuçlar

Yeni düzenleme için ilgili bakanlıkların çalıştığı ve Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, yapı kayıt belgesi şartlı imar barışının 2024 yerel seçimleri öncesinde çıkabileceği ifade ediliyor. Bu, hükümetin önemli bir kazanımı olabilir. Hem kaçak yapı sahipleri yapı kayıt belgesi ile kazanacak, hem de hükümet ek gelir kaynağı bulmuş olacak. Bu ek gelir kaynağı, sosyal destek, maaş zamları ve yatırımlar için kullanılabilir.

 

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