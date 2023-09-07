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İlkokul- ortaokul ve Lisede Okuyana 500 TL Ödeme Müjdesi Ekim'de Başlıyor Haziran'a Kadar Sürüyor

Devlet öğrenciye taptaze bir destek açıklamasında bulundu. Ödemeler Ekim ayında başlıyor

İlkokul- ortaokul ve Lisede Okuyana 500 TL Ödeme Müjdesi Ekim'de Başlıyor Haziran'a Kadar Sürüyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 12:14

Enflasyon rakamları ile birlikte hayat şartları negatif olarak devam ederken, özellikle de evinde okuyan çocuğu olan haneler bir kat daha fazla zorlanıyor. Kırtasiye malzemelerinin geçtiğimiz seneden bu yana yüzde yüz artması ebeveynin cebini daha da yoracağa benziyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay alan hanelere ek destek yapılması planlanıyor.  İhtiyaç sahibi hanede okuyan öğrenciye her ay 500 tl destek ödemesi yapılması planlanıyor. Devletin verdiği destekler ile alakalı olarak ilgili kurumlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve  Vakıflar Genel Müdürlüğü olmaktadır. Çocuklara sunulan okul desteğinden faydalanmak için bu iki kurumun ya internet sayfasını ziyaret edebilir ya da şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. 

500 TL ÖĞRENCİ YARDIMI

Ekim ayında ödemesi başlayacak olan öğrenci 500 TL yardımı konusunda detaylar oluşmaya başladı. Yukarıda bahsi geçtiği şekilde başvuru işlemlerinizi tamamladıktan sonra beklemeye geçebilirsiniz. Size sunulan belgeleri eksiksiz iletmeniz ve hakkında kısmına doğru bilgilerinizi verdikten sonra bakanlık incelemesi akabinde ek ödemeleri alabilirsiniz. Ödemeleri ister PTT hesabınıza çekebilir isterseniz de banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz. 

Dar gelirli haneleri yakından ilgilendiren öğrenci desteği ile alakalı şartlar okulların açılmasına bir kaç gün kala sorulmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapacaksanız, sosyal hizmetler müdürlüklerine gitmeniz gerekmektedir. 

SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR?

Devlet kurum ve kuruluşlarından ödenen öğrenci desteği aylık olarak ödenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 500 TL ile 1500 TL arasında ek ödeme alabilirsiniz. Sadece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri söz konusu destekten faydalanabilmektedir. Öğrencinin okuduğu yıla göre ödemeler değişkenlik göstermektedir. Ortalama olarak 500 TL'ye tekabül edeceği de kulislerden sızan bilgiler arasında yer almaktadır. 

Sadece belirli vatandaş öğrenci desteğinden faydalanabilmektedir. Bu kapsamda ilk şar dar gelirli olma şartıdır. her dar gelirli TC vatandaşı haneye giren maaş miktarına göre öğrenci desteğinden faydalanabilecektir. 

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