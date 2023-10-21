İlk kez otomobil alacaklara flaş ÖTV şrtsız araç satışı! 5 sene satmama şartı ile Avrupa'dan 2.el araç ithalatı müjdesi

Pandeminin ilk aylarında, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Özellikle pandeminin başladığı dönemde araç fiyatları hızla düştü. Ancak, insanların hastalık kapma korkusu nedeniyle kişisel araçlarına yönelmeleri, arz ve talep dengesini alt üst etti. Sonuç olarak, araç fiyatları hızla arttı ve bu dalgalanma devam etti.

Araç fabrikalarının uzun süre kapalı kalması, yeni araçlarda stok sorunlarına yol açtı. Bekleme süreleri 6 aya kadar uzadı. İnsanlar, istedikleri aracı hemen alamadıkları için beklemek zorunda kaldılar.

Devletin Müdahalesi ve İkinci El Araç İthalatı Tartışmaları

Türkiye, dünya genelinde araç fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerden biri oldu. Döviz kurlarındaki yükseliş ve fırsatçıların stokçuluk yapması, araç fiyatlarını uçuruma sürükledi. Bu olumsuz gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, stokçulara karşı önlemler almaya başladı ve hükümet tarafından yeni tedbir paketleri devreye sokuldu.

Bir diğer önemli konu ise ikinci el araç ithalatı oldu. Türkiye'nin döviz sorunu nedeniyle hükümet, ikinci el araç ithalatını tartışmaya açtı. İthal edilecek ikinci el araçlarda yaş sınırı ve satma şartı gibi kısıtlamaların getirilip getirilmeyeceği bakanlar kurulu toplantısında ele alındı.

ÖTV İndirimi ve ÖTV'siz Araç Satışı İhtimali

Bir başka senaryoda ise ilk defa araba alacak kişilere yönelik ÖTV indirimi veya ÖTV'siz araç satışı yapılması tartışıldı. Ancak ekonomistlere göre hükümet için bu tür bir düzenleme şu anda zor bir ihtimal olarak görünüyor. Çünkü ÖTV geliri hükümet için önemli bir kaynaktır. Bunun yerine sadece sıfır araç alacak olan esnafa yönelik ÖTV'siz araç satışı gibi dar kapsamlı kampanyaların başlatılabileceği öne sürülüyor. İkinci el araç ithalatında ise yaş sınırı ve satmama sözü alınarak bir düzenlemenin getirilebileceği konuşuluyor.

Otomotiv sektörü pandemi döneminde büyük sınavdan geçti ve birçok zorluğa rağmen ayakta kalmaya çalıştı. Devletin müdahaleleri ve yeni önlemler, sektörün toparlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Araç almayı düşünenler için ise bu dönemdeki fırsatlar ve kampanyalar yakından takip edilmelidir.

Otomotiv sektörü pandemi döneminde büyük sınavdan geçti, ancak çeşitli önlemler ve müdahalelerle ayakta kalmayı başardı. Yaşanan dalgalanmaların ardından sektörün geleceği üzerine de tartışmalar devam ediyor. İkinci el araç ithalatı, ÖTV indirimi veya ÖTV'siz araç satışı gibi önlemler, sektörün toparlanmasına yardımcı olabilir.

Önemli olan, araç almak isteyenlerin bu dönemde fırsatları yakından takip etmeleri ve kendileri için en uygun seçeneği değerlendirmeleridir. Ekonomik koşulların ve devlet politikalarının değişebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, pandemi sonrası sektörün nasıl bir ivme kazanacağı da dikkatle izlenmelidir.