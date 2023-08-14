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İlk kez ev alacaklara müthiş destek! Devlet muslukları açtı herkesi ev sahibi yapıyor! OVP sistemi ilaç olacak!

Türkiye'nin büyük metropolleri arasında özellikle İstanbul gibi şehirlerde konut sıkıntısı hala devam ediyor. Ev fiyatlarının yükselmesi ve kira ücretlerinin artışı, uygun ve kalıcı konut sahibi olma çabalarını olumsuz etkiliyor.

İlk kez ev alacaklara müthiş destek! Devlet muslukları açtı herkesi ev sahibi yapıyor! OVP sistemi ilaç olacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 10:45

Devlet muslukları açtı herkesi ev sahibi yapıyor! OVP sistemi ilaç olacak! İlk kez ev alacaklara müthiş destek-  Türkiye'nin büyük metropolleri arasında özellikle İstanbul gibi şehirlerde konut sıkıntısı hala devam ediyor. Ev fiyatlarının yükselmesi ve kira ücretlerinin artışı, uygun ve kalıcı konut sahibi olma çabalarını olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan yüzde 25 kira artışı sınırı, aşırı yüksek kira artışlarını kontrol altına almaya yönelik olarak bir yıl daha uzatıldı. Bu sınırlama sayesinde, 2 Temmuz 2023'ten itibaren bir yıl boyunca konut kiralarındaki artış oranı yüzde 25 ile sınırlı olacak.

Kira fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ev sahipleri de stratejilerini yeniden değerlendiriyor. Önceden ailelere kiralamayı tercih eden ev sahipleri, şimdi öğrenci ve bekar kiracılara yöneliyor. Kira artışı sınırlaması nedeniyle, kısa vadeli kiralama seçenekleri daha popüler hale geliyor ve bu durum özellikle bekarlar ve öğrenciler için fırsatlar sunuyor.

Uzmanlara göre İstanbul'da yaklaşık 6,5 milyon konutun yüzde 5'i boş durumda bulunuyor. Emlak uzmanları, boş konutların varlığının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Bu bağlamda, boş konutlara ek bir vergi getirilmesi veya kalıcı kiralık konut politikalarının oluşturulması öneriliyor.

Hükümet ise konut sorununu çözmek için adımlar atmaya devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yapılan güncellemelerle ilgili hazırlıklar sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beklenen OVP'nin eylül ayının ilk yarısında duyurulacağını açıkladı. Bu program aracılığıyla daha öngörülebilir bir konut ortamının oluşturulması amaçlanıyor. Yılmaz, ilk ev sahibi olacaklara yönelik finansal destekler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışmalarının olduğunu belirtti. Ev arzını artırmak amacıyla çeşitli çabalara girişileceğini vurgulayan Yılmaz, ev sahibi olma hayali kuranların bu desteklerden yararlanabileceğini ifade etti.

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