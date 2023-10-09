İlk kez ev alacaklara kral jest! 1.20 faiz 180 ay vadeli konut kredisi: 1-2-3-4-5 milyon TL'lik evler için verilecek! İşte hesaplaması

1.20 faiz 180 ay vadeli konut kredisi: 1-2-3-4-5 milyon TL'lik evler için verilecek! İşte hesaplaması... İlk evini alacaklara kral jest- Son günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklama ile gündeme gelen yeni bir konut kredi kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için bazı önemli düzenlemeler ve kredi fırsatları geliyor. İşte detaylar:

Ev Sahiplerine Kredi Kısıtlaması

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK) harekete geçti ve ev sahiplerine yönelik önemli bir kısıtlama getirdi. Artık evi olan vatandaşlar, ikinci, üçüncü ya da sonraki evleri için daha az kredi çekebilecekler. Bu kısıtlama ile ev sahiplerinin kredi kullanımı üzerinde sınırlamalar getirildi. Yüzde 22.5'lik bir kredi sınırlaması uygulanacak ve bu sınırlama üzerinde kredi verilmeyecektir.

İlk Ev Alacaklara Özel Kredi Kampanyası

Ancak, bu kısıtlamanın yanı sıra ilk evini almak isteyen vatandaşlara özel bir kredi kampanyası da hazırlanıyor. İlk evini alacak vatandaşlara düşük faiz oranı ve uzun vadeli konut kredisi fırsatları sunulacak. Kredi kampanyası ile ilgili detaylar üzerinde çalışılıyor ve kampanyanın Ekim ayı sonunda duyurulması planlanıyor. Kampanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmiyet kazanacak.

Hangi Evler İçin Geçerli Olacak?

Bu özel kredi kampanyası, özellikle 2. el konut pazarında büyük bir hareketlilik yaratacak gibi görünüyor. Kampanya, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon TL ve daha fazlasında alınacak konutlar için geçerli olacak. Bu sayede ev sahibi olmak isteyenler, düşük faiz oranları ve uzun vadeli kredi seçenekleri ile daha kolay bir şekilde ev sahibi olabilecekler. Kampanya açıklandığında detayları öğrenmek ve başvuruda bulunmak için finans7 mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kredi Hesaplamaları

Kredi hesaplamaları da merak edilen konular arasında. Faiz oranına göre kredi hesaplamaları aşağıdaki gibi olabilir:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL Faiz Oranı: %1,20 Taksit Sayısı: 180 ay Taksit Tutarı: 13.587,23 TL Geri Ödenecek Toplam Tutar: 2.445.698,53 TL

Kredi Tutarı: 2.000.000 TL Faiz Oranı: %1,20 Taksit Sayısı: 180 ay Taksit Tutarı: 27.174,45 TL Geri Ödenecek Toplam Tutar: 4.891.400,88 TL

Kredi Tutarı: 3.000.000 TL Faiz Oranı: %1,20 Taksit Sayısı: 180 ay Taksit Tutarı: 40.761,68 TL Geri Ödenecek Toplam Tutar: 7.337.099,29 TL

Ev sahibi olmak, birçok insanın hayatındaki önemli hedeflerden biridir. Ancak, ev sahibi olmak için gereken finansmanı sağlamak her zaman kolay olmayabilir. İşte bu noktada devreye giren kredi kampanyaları, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir fırsat sunar.

Kredi kampanyaları, özellikle ilk evini almak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşır. İlk evini alacak olanlar, genellikle yüksek bir finansman ihtiyacı ile karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle, düşük faiz oranları ve uzun vadeli kredi seçenekleri sunan bir kampanya, ev sahibi olma hayalini daha erişilebilir hale getirebilir.

Düşük Faiz ve Uzun Vadeli Kredi Fırsatı

Özellikle belirli bir miktar peşinatı olan vatandaşlar için bu kredi kampanyası büyük bir avantaj sunar. Düşük faiz oranları ile ödeme yükü hafifler ve uzun vadeli kredi seçenekleri ile aylık taksitler daha uygun hale gelir. Bu da ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlar.

Kredi hesaplamaları, ev almak isteyenlerin ödeme planlarını belirlemelerine yardımcı olur. Hangi tutarda bir krediye ihtiyaç duyulduğu ve ne kadar süreyle geri ödeme yapılacağı gibi detaylar, bireylerin bütçelerine uygun bir kredi planı oluşturmalarına yardımcı olur.

Eviniz Hayal Değil, Gerçek Olsun

Ev sahibi olmak, aynı zamanda finansal geleceğinizi güvence altına almanın bir yoludur. Bir ev sahibi olarak, kira ödemek yerine kendi evinize yatırım yaparsınız. Ayrıca, ev sahibi olmanın duygusal ve psikolojik faydaları da vardır. Kendi evinizde yaşamanın verdiği güvence ve huzur, paha biçilemezdir.

Kredi kampanyaları, ev sahibi olma hayalinizi daha erişilebilir hale getirirken, finansal geleceğinizi güçlendirmenize de yardımcı olur. İlk evinizi almak veya ikinci bir ev sahibi olmak istiyorsanız, bu tür kampanyaları yakından takip etmek önemlidir.