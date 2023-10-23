İlk defa konut almak isteyenlere müjde! 1.20 faiz konut kredisinde detaylar belli oldu

Konut kredisi fırsatları, ilk ev sahibi olma hayali kuran ve uygun bir şekilde finanse etmek isteyen birçok vatandaş için oldukça önemlidir. Özellikle uzun vadeli konut kredileri, ev sahibi olmak isteyenlerin yüksek miktarlarda birikim yapmadan ev sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Bu tür krediler, ödeme planlarına göre uygun taksitlerle geri ödeme kolaylığı sunar. Ancak konut kredisi kullanmadan önce, ilgili bankaların faiz oranlarını, geri ödeme şartlarını ve diğer detayları karşılaştırmak önemlidir.

Başvuru Şartları:

Konut kredisi başvurusunda bulunacak vatandaşlar için 180 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.

15 yıllık konut kredisi kullanacak vatandaşların en azından bir evinin olmaması gerekmektedir.

Ayrıca, konutu alacak kişilerin son 1 yıl içinde ikamet ettiği ilde herhangi bir konut satmamış olmaları gerekmektedir.

Hisseli Konutlar için Şartlar:

Hisseli konutlarda, yüzde 50'den fazla hisseye sahip olan kişiler bu kredi fırsatından yararlanamayacaktır.

Ancak yüzde 50 hisseye sahip olanlar için bu konut kredisine başvuruda bulunma şartı aranmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

İlk defa ev alacaklara yönelik konut kredisi başvuruları henüz başlamamıştır. Kamu bankaları tarafından sunulan bu kredi için meclis onayı gerekmektedir. Meclise sunulan kalkınma planının kabul edilmesinin ardından bu düzenlemenin Kasım ayında resmi olarak başlaması beklenmektedir.

2,5 Milyon TL Kredi Geri Ödemesi:

Şu an Türkiye'de ortalama bir konut almak isteyen kişilerin en az 2 milyon TL'yi gözden çıkarmaları gerekmektedir. Daha büyük ve lüks bir ev almak isteyenler ise 3 milyon TL'yi göz önüne almalıdır.

Bu kapsamda 2,5 milyon TL kredi kullanacak kişilerin geri ödeme planı belirli bir düzen içerisindedir ve aylık ödeme planları hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgiler için resmi başvuruların açılmasını bekleyebilirsiniz.

Konut kredileri ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için kamu bankalarının resmi web sitelerini ve yerel banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu tür finansal fırsatlar, vatandaşların mülkiyet sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olabilir.