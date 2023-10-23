Advert

İlk defa konut almak isteyenlere müjde! 1.20 faiz konut kredisinde detaylar belli oldu

İlk ev alacak vatandaşlara yönelik uygun faizli konut kredileri ile ilgili son dakika açıklamaları oldukça önemli. Bu konut kredisi hakkında bazı temel bilgileri ve başvuru şartlarını aşağıda bulabilirsiniz.

İlk defa konut almak isteyenlere müjde! 1.20 faiz konut kredisinde detaylar belli oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 10:14

Konut kredisi fırsatları, ilk ev sahibi olma hayali kuran ve uygun bir şekilde finanse etmek isteyen birçok vatandaş için oldukça önemlidir. Özellikle uzun vadeli konut kredileri, ev sahibi olmak isteyenlerin yüksek miktarlarda birikim yapmadan ev sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Bu tür krediler, ödeme planlarına göre uygun taksitlerle geri ödeme kolaylığı sunar. Ancak konut kredisi kullanmadan önce, ilgili bankaların faiz oranlarını, geri ödeme şartlarını ve diğer detayları karşılaştırmak önemlidir.

Başvuru Şartları:

  • Konut kredisi başvurusunda bulunacak vatandaşlar için 180 aya kadar vade seçeneği sunulacaktır.
  • 15 yıllık konut kredisi kullanacak vatandaşların en azından bir evinin olmaması gerekmektedir.
  • Ayrıca, konutu alacak kişilerin son 1 yıl içinde ikamet ettiği ilde herhangi bir konut satmamış olmaları gerekmektedir.

Hisseli Konutlar için Şartlar:

  • Hisseli konutlarda, yüzde 50'den fazla hisseye sahip olan kişiler bu kredi fırsatından yararlanamayacaktır.
  • Ancak yüzde 50 hisseye sahip olanlar için bu konut kredisine başvuruda bulunma şartı aranmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

  • İlk defa ev alacaklara yönelik konut kredisi başvuruları henüz başlamamıştır. Kamu bankaları tarafından sunulan bu kredi için meclis onayı gerekmektedir. Meclise sunulan kalkınma planının kabul edilmesinin ardından bu düzenlemenin Kasım ayında resmi olarak başlaması beklenmektedir.

2,5 Milyon TL Kredi Geri Ödemesi:

  • Şu an Türkiye'de ortalama bir konut almak isteyen kişilerin en az 2 milyon TL'yi gözden çıkarmaları gerekmektedir. Daha büyük ve lüks bir ev almak isteyenler ise 3 milyon TL'yi göz önüne almalıdır.
  • Bu kapsamda 2,5 milyon TL kredi kullanacak kişilerin geri ödeme planı belirli bir düzen içerisindedir ve aylık ödeme planları hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgiler için resmi başvuruların açılmasını bekleyebilirsiniz.

Konut kredileri ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için kamu bankalarının resmi web sitelerini ve yerel banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu tür finansal fırsatlar, vatandaşların mülkiyet sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olabilir.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'dan 577 Personel Alım Duyurusu Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'dan 577 Personel Alım Duyurusu
EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maç özeti ve golleri izle EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maç özeti ve golleri izle
2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan! 2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan!
Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor
EXXEN Canlı Maç İzle Kaçak Selçuk Sports Taraftarium24 Justin Tv canlı izle EXXEN Canlı Maç İzle Kaçak Selçuk Sports Taraftarium24 Justin Tv canlı izle
Ziraat Bankası’ndan koşulsuz faizsiz anında 150.00 TL kredi açıklaması Ziraat Bankası’ndan koşulsuz faizsiz anında 150.00 TL kredi açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."