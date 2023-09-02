İlk defa ev sahibi olacaklara kaç para konut kredisi verilecek? BDDK'dan açıklama var

Bu değişiklik, hem ilk kez konut sahibi olmak isteyenler hem de ikinci kez konut kredisi almak isteyen vatandaşlar için konut kredisi miktarlarını etkileyecek.

BDDK'dan Gelen Açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan resmi açıklama, konut kredisi almak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir dikkatle takip edildi. Açıklamada öne çıkan başlıca değişiklikler şunlardır:

Açıklamaya göre, konut kredisi almak isteyenlerin kredi notlarına herhangi bir değişiklik yapılmasa bile, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde, konut kredisi değeri yüzde 75 oranında daraltılacak.

Bu yeni uygulama, ilk kez ev sahibi olacak kişiler için geçerli değil. Yani, konut sahibi olmak isteyen ve daha önce hiç konut sahibi olmamış olanlar için kredi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bu, ilk kez konut sahibi olmak isteyenler için olumlu bir gelişme olarak görülebilir.

Sadece konut kredileri değil, aynı zamanda sermaye hesaplamalarında da önemli bir değişiklik öngörülüyor. Bu değişikliğe göre, konut teminatlı kredilerde risk ağırlığı yüzde 35'ten yüzde 150'ye çıkarılacak. Bu, bankaların kredi verirken uyguladıkları risk değerlendirmesinde ciddi bir artış anlamına geliyor.

BDDK'nın Açıklaması Ne Anlama Geliyor?

BDDK'nın bu açıklamaları, konut kredisi almayı düşünen vatandaşlar için bir dizi soruyu gündeme getirdi. İşte bu soruların yanıtları:

BDDK'nın açıklamalarına göre, ilk kez konut almak isteyenlerin konut kredisi miktarlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak kredi notlarına ve diğer finansal faktörlere bağlı olarak, her bireyin alabileceği kredi miktarı farklılık gösterebilir.

İkinci kez konut kredisi almak isteyenler için durum biraz karmaşık hale geliyor. Bu kişilerin kredi notları ve mevcut konutlarına bağlı olarak, konut kredisi miktarlarının yüzde 75 daraltılacağı belirtiliyor. Ancak bu dairedeki hisseli mülkiyet durumu ve köyden mahalleye dönüşen bölgeler gibi faktörler göz önüne alınarak hesaplanacaktır.