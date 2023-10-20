İlk defa ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisinde flaş haber: Düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

Herkesin aklında büyük bir soru işareti var: 1.20 faizli konut kredisindeki son dakika gelişmeleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek? Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk defa konut sahibi olacaklar için düşük faizli kredi müjdesi geldi. Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, açıklanması beklenen düşük faizli kredi kampanyasıyla beraber konut sahibi olma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar de kredi kampanyasının ayrıntıları ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Konut Kredisi Kampanyası Nedir ve Ne Zaman Başlayacak?

1.20 faizli konut kredisinin beklenen kampanyası hakkında heyecan dorukta. Ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, beklentiler vadenin 15 yıla uzatılacağı ve faiz oranının yüzde 1.20'ye çekileceği yönünde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyuna "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklamasını yapmıştı. Ancak konut almak isteyenlerin merak ettiği en büyük soru şu: İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

Konut Kredisi Başvuruları ve Süreç

Kamu tarafından desteklenen düşük faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı hala bir gizem. Detayların ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez konut almak isteyen kişiler için kredileri sınırlandırmıştı, böylece konut sahibi olma hakkı daha fazla kişiye tanındı. Peki, vade süresi ne kadar uzayacak? Bu da büyük bir merak konusu.

Konut Kredisi Şartları ve Kimler Başvurabilir?

1.20 düşük faizli konut kredisi yalnızca hiç konutu olmayanlara verilecek. Bu krediyi alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekecek. Ancak bu şartlar hala netleşmedi. Başvuruların nasıl yapılacağı ve kimlerin başvurabileceği konusunda daha fazla detay beklentileri yükseltiyor. Şu an için bu soruların yanıtları maalesef net değil.

Konut Kredisi Kampanyasının Beklentileri

Son dönemlerde gündemden düşmeyen 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili beklentiler oldukça yüksek. Vadenin uzatılması ve faiz oranının düşürülmesi, konut almak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir. Ancak henüz resmi açıklamalar gelmediği için, bekleyiş sürüyor.