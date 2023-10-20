Advert

İlk defa ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisinde flaş haber: Düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

İlk kez ev alacaklara yönelik 1.20 faizli konut kredisi bekleyen birçok vatandaş için umut vaat ediyor.

İlk defa ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisinde flaş haber: Düşük faizli kredi ne zaman verilecek?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 18:02

Herkesin aklında büyük bir soru işareti var: 1.20 faizli konut kredisindeki son dakika gelişmeleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek? Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk defa konut sahibi olacaklar için düşük faizli kredi müjdesi geldi. Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, açıklanması beklenen düşük faizli kredi kampanyasıyla beraber konut sahibi olma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar de kredi kampanyasının ayrıntıları ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Konut Kredisi Kampanyası Nedir ve Ne Zaman Başlayacak?

1.20 faizli konut kredisinin beklenen kampanyası hakkında heyecan dorukta. Ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, beklentiler vadenin 15 yıla uzatılacağı ve faiz oranının yüzde 1.20'ye çekileceği yönünde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyuna "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklamasını yapmıştı. Ancak konut almak isteyenlerin merak ettiği en büyük soru şu: İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

Konut Kredisi Başvuruları ve Süreç

Kamu tarafından desteklenen düşük faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı hala bir gizem. Detayların ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez konut almak isteyen kişiler için kredileri sınırlandırmıştı, böylece konut sahibi olma hakkı daha fazla kişiye tanındı. Peki, vade süresi ne kadar uzayacak? Bu da büyük bir merak konusu.

Konut Kredisi Şartları ve Kimler Başvurabilir?

1.20 düşük faizli konut kredisi yalnızca hiç konutu olmayanlara verilecek. Bu krediyi alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekecek. Ancak bu şartlar hala netleşmedi. Başvuruların nasıl yapılacağı ve kimlerin başvurabileceği konusunda daha fazla detay beklentileri yükseltiyor. Şu an için bu soruların yanıtları maalesef net değil.

Konut Kredisi Kampanyasının Beklentileri

Son dönemlerde gündemden düşmeyen 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili beklentiler oldukça yüksek. Vadenin uzatılması ve faiz oranının düşürülmesi, konut almak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir. Ancak henüz resmi açıklamalar gelmediği için, bekleyiş sürüyor.

  1. Bu krediye kimler başvurabilir? Henüz netleşmeyen şartlar nedeniyle kimlerin başvurabileceği hakkında resmi bilgi yok.

  2. Kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri hala belirlenmedi, ancak ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

  3. Vade süresi ne kadar uzayacak? Beklentilere göre vade süresi 15 yıla çıkabilir.

  4. Faiz oranı ne kadar olacak? Beklentilere göre faiz oranı yüzde 1.20'ye düşürülecek.

  5. Başvuru süreci nasıl işleyecek? Detaylar henüz net değil, ancak başvuruların nasıl yapılacağı hakkında resmi bilgiler bekleniyor.

Benzer Haberler
TOKİ İstanbul Gaziosmanpaşa projesinde flaş gelişme: 431 konutluk yeni proje için tarih belli oldu TOKİ İstanbul Gaziosmanpaşa projesinde flaş gelişme: 431 konutluk yeni proje için tarih belli oldu
Yeni kampanya mest etti! MG4 Electric 200 bin liraya 12 ay vade, 0.49 faiz müjdesi! Yeni kampanya mest etti! MG4 Electric 200 bin liraya 12 ay vade, 0.49 faiz müjdesi!
Deprem uzmanından korkunç açıklama: İstanbul'u dev bir deprem bekliyor! Deprem uzmanından korkunç açıklama: İstanbul'u dev bir deprem bekliyor!
Herkes bekliyordu! 2024 model elektrikli Renault Broadway Egea’dan bile daha ucuz  Herkes bekliyordu! 2024 model elektrikli Renault Broadway Egea’dan bile daha ucuz 
Hemen başvur, 2.500 TL'ye varan chip-para şipşak kazan! Hemen başvur, 2.500 TL'ye varan chip-para şipşak kazan!
PTT'den sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları nedir? PTT'den sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!