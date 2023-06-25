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Gecce Magazin Haberleri

İlk açıklama geldi! 1 milyon TL altı sıfır araçlarda ilk 5 yıl satmama şartıyla ÖTV indirimi müjdesi!

Türkiye'de, araçlardaki matrah ve ÖTV konularında beklenen gelişmelerin bayram sonrasında somut adımlarla ele alınması vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

İlk açıklama geldi! 1 milyon TL altı sıfır araçlarda ilk 5 yıl satmama şartıyla ÖTV indirimi müjdesi!
Yayın Tarihi : 2023-06-25 08:38

1 milyon TL altı sıfır araçlarda ilk 5 yıl satmama şartıyla ÖTV indirimi müjdesi! İlk açıklama geldi-  Türkiye'de, araçlardaki matrah ve ÖTV konularında beklenen gelişmelerin bayram sonrasında somut adımlarla ele alınması vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sıfır araçlarda uygulanan ÖTV oranları uzun süredir en çok tartışılan konular arasında yer alırken, dolar kurundaki yükseliş ve ÖTV nedeniyle araç fiyatları giderek artıyor.

Bu süreçte tüketiciler, sıfır araç alımı konusunda tereddütler yaşarken, kulislere yansıyan yeni iddialara göre yakında herkesi sevindirecek bir haberin gelmesi bekleniyor. Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle sıfır araç sahibi olmak oldukça zorlaşırken, sektörün gündemine flaş bir şekilde oturan yeni iddialar, araç satış ve alım işlemlerini kolaylaştıracak.

İlk açıklama geldi! 1 milyon TL altı sıfır araçlarda ilk 5 yıl satmama şartıyla ÖTV indirimi müjdesi!

5 YIL BOYUNCA SATMAMA ŞARTI

Türkiye'de yüksek enflasyon ve dolar kuruna ek olarak mevcut vergilerin de eklendiği otomobil fiyatları rekor seviyelere doğru ilerlerken, küresel olayların da etkisinin önemli olduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre, sıfır araçlar ÖTV'siz bir şekilde satın alınabilecek. Ancak, ÖTV'siz satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılmaması şartı getirilecek. ÖTV'nin kaldırılması için sıfır araçların 5 yıl boyunca satılmaması şartı öne sürülüyor.

KILIÇDAROĞLU SÖYLEMİŞTİ

Sıfır araçlardaki ÖTV konusuyla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bu konunun doğrudan gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde gençlerin, ilk araçlarını ÖTV ödemeden satın alabileceği belirtiliyor. Seçim sonrasında ise yüksek oy oranı, iktidar tarafında bazı vaatlerin düzenlenerek gerçekleştirilmesine olanak sağlayabilir. Bu duruma göre, bayram sonrasında bu konularla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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