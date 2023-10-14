İkinci el fırsatçılarında numara bitmiyor! Aksesuar farkı istemeye başladılar

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışlarını düzenlemeye yönelik alınan yeni önlemlerin ardından, fırsatçılar yeni taktikler geliştirerek alıcıları yanıltmaya çalışıyor. Bu yeni uygulama, otomobil satışlarında taşıtların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan verilmesini yasaklıyor. Ancak fırsatçılar, bu yasağın önüne geçmek için hileli yollar bulmuş durumda.

İkinci el otomobil piyasasının önemli bir bölümü artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu platform, fırsatçılara geniş bir oyun alanı sunuyor. Fırsatçılar, ilanlarda otomobilin fiyatını düşük göstererek potansiyel alıcıları cezbetmeye çalışıyorlar. Ancak işin hileli kısmı burada başlıyor.

Fırsatçılar, ilanlarına çekici bir fiyatla başlıyorlar. İlanları inceleyen alıcılar, düşük fiyatla ilan verilen otomobilleri cazip buluyorlar ve iletişime geçiyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Fırsatçılar, otomobilin fiyatını düşük göstermekle yetinmiyorlar.

Donanım, Aksesuar ve Bakım Bahanesiyle Fiyat Artırma

Alıcılarla iletişime geçen fırsatçılar, otomobilin fiyatının yükseldiğini söylemek için çeşitli bahaneler buluyorlar. Bunların başında donanım, aksesuar ve bakım geliyor. İlk başta düşük bir fiyatla ilan verilen otomobil, alıcıya "Bu araçta ekstra donanım var" veya "Son model aksesuarlar ekledik" gibi iddialarla daha yüksek bir fiyatla sunuluyor. Ayrıca, "Bu aracın bakımı tamamen yapıldı" gibi ifadelerle de fiyatın artırıldığı iddia ediliyor.

İkinci el otomobil almak isteyenlerin bu tür taktiklere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. İlanlara göz atarken sadece başlangıç fiyatına değil, aracın gerçek durumuna ve ekstralarına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, herhangi bir ilanda fiyatın birdenbire yükseltilmesi durumunda şüpheci olmak ve detayları sormak da akıllıca bir hareket olacaktır.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler, ikinci el otomobil alıcılarını korumaya yönelik önemli adımlardır. Ancak fırsatçıların bu yeni taktiklerine karşı dikkatli olmak, her zaman önemlidir. İkinci el otomobil piyasasında güvenli ve adil bir alışveriş yapabilmek için alıcıların her adımı dikkatle atması gerekmektedir.

Son alınan önlemler sayesinde ikinci el otomobil alım satımının gerçek galericilere geri döndüğünü ifade ediyor. Ancak, bu dönüşün beraberinde bazı sorunları da getirdiğine dikkat çekiyor.

Galericiler, bu olumlu gelişmelere rağmen, fırsatçıların yeni taktikler geliştirdiğini belirtiyor. Devlet tarafından konulan yasal düzenlemeler nedeniyle "Bayi fiyatını geçmeyecek" şartlarına uyum göstermek zorunda olan satıcıların, istedikleri fiyatın altına yazarak artı aksesuar ücreti eklediğini dile getiriyor. Bu tür yöntemlerin adil ve dürüst ticaretin önüne geçtiğini vurgulayan galericiler, araç almak isteyenleri bu tür tuzaklara düşmemeleri konusunda uyarıyor ve ekliyor: "Aksesuar parası diye bir şey yok. Kesinlikle biz onu kabul etmiyoruz."

Fiyatlarda Önemli Düşüşler Gözleniyor

Oto alım satımıyla uğraşan kişiler, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların ciddi şekilde gerilediğini söylüyor. Şu anda alım yapmanın en uygun zaman olduğunu vurguluyor. Balon olarak adlandırılan yüksek fiyatların artık tarih olduğunu ve araçların gerçek değerine döndüğünü belirtiyor. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Ancak, gelecekte fiyatların ne olacağının kesin olmadığını hatırlatıyor.

Galericiler, araç başına yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 25 arasında bir fiyat düşüşü yaşandığını açıklıyor. Örneğin, bir aracın eski fiyatı 1 milyon lira ise, şu anda 800 bin liraya düştüğünü belirtiyor. 800 bin lira olan bir aracın ise 700 bin liraya kadar gerilediğini söylüyor. Bu ciddi fiyat düşüşlerinin alıcılar için büyük bir avantaj olduğunu vurguluyor.

Galericiler, şu anda otomobil alım satım piyasasında hareketliliğin düşük olduğunu, piyasanın genel olarak durgun olduğunu kabul ediyor. Ancak, faizlerin yükselmesi ve sıcak paranın piyasadan çekilmesi gibi geçici faktörlerin etkisi altında olduğunu belirtiyor. Galericiler, bu durumun uzun vadede devam etmeyeceğine inanıyor ve piyasanın yeniden canlanacağına dikkat çekiyor.

İkinci El Otomobil Piyasasında Esnaf Zor Günler Geçiriyor

Oto alım satım işiyle uğraşan kişiler, son dönemde yaşanan gelişmelerin ikinci el otomobil piyasasını durma noktasına getirdiğini belirtiyor. Ayda 20-25 araç satan esnafın bu sayıların son 2-3 ayda 6-7'ye düştüğünü ifade eden iş insanları, bu dönemin kendileri için oldukça zorlu olduğunu dile getiriyorlar.

Pandemi sonrası sıfır araç fiyatlarının artış göstermesi ve sıfır araçların temin edilememesi, insanları ikinci el otomobillere yönlendirdi. Ancak, bu talep artışıyla birlikte ikinci el piyasasında düzensizlikler yaşanmaya başladı. Araçların donanımı, modeli ve fiyatı belliyken, aksesuar fırsatçılarının devreye girmesi, piyasanın daha karmaşık bir hal almasına neden oldu.

Aksesuar satıcıları, araçlara ekledikleri jantlar, park sensörleri, kaplama işlemleri gibi özellikleri bahane ederek yüksek fiyatlar talep etmeye başladılar. Bu durum, otomobil alıcıları için ek maliyetler doğururken, piyasanın gerçek değerini bulmasını da engelliyor. İş dünyası temsilcileri, bu durumu "gerçek piyasa olmayan bir piyasa" olarak değerlendiriyorlar.

İkinci el otomobil piyasasındaki bu belirsizliklerin, esnafı olumsuz etkilediği bir gerçek. İş insanları, piyasanın yeniden dengelenmesi ve aksesuar satıcılarının kontrol altına alınması gerektiğini dile getiriyorlar. Ancak, uzmanlar bu sorunların geçici olduğunu ve piyasanın zamanla eski canlılığına kavuşacağını öngörüyorlar. İkinci el otomobil alıcıları için ise bu dönemde dikkatli olmak ve gereksiz aksesuar maliyetlerine karşı kendilerini korumak önem taşıyor.