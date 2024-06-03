İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...

Gold Film imzalı, reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, bu cuma ikinci sezonunu tamamlıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı ve Ketche'nin yönettiği dizi, Aşk-ı Memnu finali gibi şoke eden bir sezon finaliyle izleyicilerine veda edecek.

Dizide Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz ve Rüzgâr'ı canlandıran Yiğit Kirazcı'nın ardından, iki önemli ayrılık daha yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen Müjde Uzman, dizinin Alev karakterine veda edecek. Ayrıca Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen de diziye veda eden bir diğer isim olacak.

Kızılcık Şerbeti, bu unutulmaz sezon finaliyle izleyicilerini şaşırtacak ve merakla beklenen üçüncü sezon öncesi heyecanı dorukta tutacak.