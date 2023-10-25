İkamet şartsız: Onlarca şehre 52-56-63 KPSS puanı ile zabıta, itfaiye eri, düz memur alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Bu alımlar arasında zabıta memuru, düz memur, itfaiye eri, V.H.K.İ, mühendis, anbar memuru, güvenlik görevlisi ve tahsildar pozisyonları bulunuyor. İlana göre en az lise mezunu olan adaylar başvuruda bulunabilecek. İşte bu alımlarla ilgili detaylar:
Başvuru Genel Şartları
Çalışma Bakanlığı'nın ilanında belirttiği genel şartlar şu şekildedir:
- Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Türk Ceza Kanunu'na göre belirli suçlardan mahkum olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması.
- Akıl ve bedensel engelinin bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için özel şartları taşımak.
Bu genel şartlar, tüm adaylar için geçerlidir ve başvuru sırasında bu şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
52-56-63 KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapan Belediyeler
Birçok belediye, KPSS puanıyla memur alımı yapmaktadır. İşte bu belediyelerden bazıları:
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
- Delice Belediyesi
- Mezitli Belediyesi
- Şehitkamil Belediyesi
- Seyhan Belediyesi
- Kadıköy Belediyesi
- Adana Büyükşehir Belediyesi
- Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
- Beylikdüzü Belediyesi
- Bahşılı Belediyesi
- İzmir Büyükşehir Belediyesi
- Çadırkaya Belediyesi
- Güzelbahçe Belediyesi
- Kartal Belediyesi
- Maltepe Belediyesi
- Sarıyer Belediyesi
- Karabağlar Belediyesi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi
- Amasra Belediyesi
- Adalar Belediyesi
- Efeler Belediyesi
- Gökçesu Belediyesi
- Dikili Belediyesi
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
- Doğanşehir Belediyesi
- Fatih Belediyesi
- Antalya Büyükşehir Belediyesi
- Nazilli Belediyesi
- Alaplı Belediyesi
- Karayaka Belediyesi
- Çankaya Belediyesi
- Ankara Büyükşehir Belediyesi
- Bozköy Belediyesi
- Başyayla Belediyesi
- Gebze Belediyesi
Bu belediyeler, KPSS puanıyla memur alımı yapacaklarını ilan etmişlerdir. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili belediyenin resmi internet sitesinden detaylı bilgi alması önerilir. Çalışma Bakanlığı'nın ilan ettiği bu memur alımları, birçok kişi için önemli bir fırsat olabilir. Özellikle KPSS puanıyla memur alımı yapan belediyeler, geniş bir yelpazede alım yapmayı planlıyor.
İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/