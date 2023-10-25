Advert

İkamet şartsız: Onlarca şehre 52-56-63 KPSS puanı ile zabıta, itfaiye eri, düz memur alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Çalışma Bakanlığı'nın kamu ilan sayfasında yer alan bilgilere göre, birçok belediye ve kurum, personel alımı yapmayı planlıyor.

İkamet şartsız: Onlarca şehre 52-56-63 KPSS puanı ile zabıta, itfaiye eri, düz memur alımı yapılacak! İşte başvuru şartları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 08:22

Bu alımlar arasında zabıta memuru, düz memur, itfaiye eri, V.H.K.İ, mühendis, anbar memuru, güvenlik görevlisi ve tahsildar pozisyonları bulunuyor. İlana göre en az lise mezunu olan adaylar başvuruda bulunabilecek. İşte bu alımlarla ilgili detaylar:

Başvuru Genel Şartları

Çalışma Bakanlığı'nın ilanında belirttiği genel şartlar şu şekildedir:

  • Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'na göre belirli suçlardan mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması.
  • Akıl ve bedensel engelinin bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için özel şartları taşımak.

Bu genel şartlar, tüm adaylar için geçerlidir ve başvuru sırasında bu şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

52-56-63 KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapan Belediyeler

Birçok belediye, KPSS puanıyla memur alımı yapmaktadır. İşte bu belediyelerden bazıları:

  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  • Delice Belediyesi
  • Mezitli Belediyesi
  • Şehitkamil Belediyesi
  • Seyhan Belediyesi
  • Kadıköy Belediyesi
  • Adana Büyükşehir Belediyesi
  • Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Beylikdüzü Belediyesi
  • Bahşılı Belediyesi
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi
  • Çadırkaya Belediyesi
  • Güzelbahçe Belediyesi
  • Kartal Belediyesi
  • Maltepe Belediyesi
  • Sarıyer Belediyesi
  • Karabağlar Belediyesi
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi
  • Amasra Belediyesi
  • Adalar Belediyesi
  • Efeler Belediyesi
  • Gökçesu Belediyesi
  • Dikili Belediyesi
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  • Doğanşehir Belediyesi
  • Fatih Belediyesi
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi
  • Nazilli Belediyesi
  • Alaplı Belediyesi
  • Karayaka Belediyesi
  • Çankaya Belediyesi
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi
  • Bozköy Belediyesi
  • Başyayla Belediyesi
  • Gebze Belediyesi

Bu belediyeler, KPSS puanıyla memur alımı yapacaklarını ilan etmişlerdir. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili belediyenin resmi internet sitesinden detaylı bilgi alması önerilir. Çalışma Bakanlığı'nın ilan ettiği bu memur alımları, birçok kişi için önemli bir fırsat olabilir. Özellikle KPSS puanıyla memur alımı yapan belediyeler, geniş bir yelpazede alım yapmayı planlıyor.

İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Benzer Haberler
Kamu bankalarına KPSS şartsız binlerce personel alımı: Ziraat Bankası ve Vakıfbank personel alımı başvuru şartları ve kadrolar Kamu bankalarına KPSS şartsız binlerce personel alımı: Ziraat Bankası ve Vakıfbank personel alımı başvuru şartları ve kadrolar
541 bin TL’ye satılıyor! Seat Ibiza, Seat Arona fırsatları tam bomba! 541 bin TL’ye satılıyor! Seat Ibiza, Seat Arona fırsatları tam bomba!
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'dan 577 Personel Alım Duyurusu Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'dan 577 Personel Alım Duyurusu
EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maç özeti ve golleri izle EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maç özeti ve golleri izle
2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan! 2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan!
Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."