İkamet şartsız: Onlarca şehre 52-56-63 KPSS puanı ile zabıta, itfaiye eri, düz memur alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Bu alımlar arasında zabıta memuru, düz memur, itfaiye eri, V.H.K.İ, mühendis, anbar memuru, güvenlik görevlisi ve tahsildar pozisyonları bulunuyor. İlana göre en az lise mezunu olan adaylar başvuruda bulunabilecek. İşte bu alımlarla ilgili detaylar:

Başvuru Genel Şartları

Çalışma Bakanlığı'nın ilanında belirttiği genel şartlar şu şekildedir:

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanunu'na göre belirli suçlardan mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması.

Akıl ve bedensel engelinin bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için özel şartları taşımak.

Bu genel şartlar, tüm adaylar için geçerlidir ve başvuru sırasında bu şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

52-56-63 KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapan Belediyeler

Birçok belediye, KPSS puanıyla memur alımı yapmaktadır. İşte bu belediyelerden bazıları:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Delice Belediyesi

Mezitli Belediyesi

Şehitkamil Belediyesi

Seyhan Belediyesi

Kadıköy Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Beylikdüzü Belediyesi

Bahşılı Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Çadırkaya Belediyesi

Güzelbahçe Belediyesi

Kartal Belediyesi

Maltepe Belediyesi

Sarıyer Belediyesi

Karabağlar Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Amasra Belediyesi

Adalar Belediyesi

Efeler Belediyesi

Gökçesu Belediyesi

Dikili Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Doğanşehir Belediyesi

Fatih Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Nazilli Belediyesi

Alaplı Belediyesi

Karayaka Belediyesi

Çankaya Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Bozköy Belediyesi

Başyayla Belediyesi

Gebze Belediyesi

Bu belediyeler, KPSS puanıyla memur alımı yapacaklarını ilan etmişlerdir. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili belediyenin resmi internet sitesinden detaylı bilgi alması önerilir. Çalışma Bakanlığı'nın ilan ettiği bu memur alımları, birçok kişi için önemli bir fırsat olabilir. Özellikle KPSS puanıyla memur alımı yapan belediyeler, geniş bir yelpazede alım yapmayı planlıyor.

İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/