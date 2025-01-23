İdrar kaçırma kâbusunuz olmasın

VM Medical Park Gebze Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cavide Ali, idrar kaçırma konusunda açıklamalarda bulundu. İdrar kaçırmanın normal doğum yapmış her kadında gerek ilerleyen yaşlarda gerekse çok daha genç yaşlarda görülebilecek bir sağlık problemi olduğunu işaret eden Op. Dr. Cavide Ali, “Özellikle genç hastalar idrar kaçırmadan utanmaları nedeniyle, ileri yaştaki hastalar ise yaşları gereği idrar kaçırmanın normal olabileceğini düşünmeleri nedeniyle hayat konforları tamamen bozulana kadar hekime başvurmaktan kaçınıyor” şeklinde konuştu.

ÖKSÜRÜRKEN İDRAR KAÇIRMA GÖRÜLEBİLİR

Hangi durumların idrar kaçırma hastalığı belirtileri olduğuna değinen Op. Dr. Ali, "Öksürürken, hapşırırken, gülerken idrar kaçırmak normal bir durum değildir. Geceleri sürekli tuvalete gitmek, artık uyku uyuyamayacak gibi olmak da normal değildir. Doğumdan yaklaşık 6 ay- 1 yıl sonrasında idrar kaçırmak, muayene edilmesi gereken bir durumdur. Biz hastanemizde hastalarımıza Türkiye’de sayılı merkezde gerçekleştirilen ‘pelvik taban ultrasonunu’ uygulayarak yapılacak işleme karar verebiliyoruz. Bu ultrason tekniğiyle hastamızın bazen söylemekten çekindiği şikayetlere bile çok kolay tanı koyup tedavi planlayabiliyoruz” dedi.

PELVİK TABAN ULTRASONU

Pelvik taban ultrasonu hakkında bilgi veren Op. Dr. Ali, “Pelvik tabanla ilgili şikâyetler diğer sorunlarla birlikte değerlendirilmesi gereken şikâyetler oldukları için değerlendirme sonrası idrar torbası sarkmaları, bağırsak sarkmaları, vajinada bolluk, ilişkide ses gelmesi gibi şikâyeti olan hastalarımızı da gözden kaçırmayıp, pelvik taban ultrasonu ile muayenelerini tamamladıktan sonra tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Tüm bu şikâyetlerin çözümlerinin gecikmesinin en temel sebepleri bunlardan kimseye bahsedememe, utanma ve çekinmedir. Bu konuda farkındalığı artırmak ve çözüm yollarını toplumla paylaşmak çok önemlidir. İdrar kaçırma çeşitli nedenlere bağlı gelişebilir. Yaşlanma, doğum, obezite, pelvik kas zayıflığı gibi faktörler bu durumu tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN

İdrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Op. Dr. Ali, şu bilgileri paylaştı:

"İdrar kaçırmanın bir tedavisinin olduğu, bundan çekinmenin sadece hayat kalitemizi azaltacağı unutulmamalıdır. Bu şikâyetler için yapılan operasyonda bir yama, bir örtü kullanarak idrar yolunun altında duran kas tabakasını taklit ediyoruz. İşlem çok kısa bir işlem olup, hastalarımız ertesi gün taburcu olabilir. Bir sonraki gün de günlük hayatlarına ve iş hayatına dönebilirler. İdrar kaçırma şikâyeti toplumda çok yaygın görülen bir şikâyet, kısa bir işlem sonrasında çözüme ulaşabilecek bir durum. Bu yüzden şikâyetlerimizi ertelememeli ve mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimimize başvurmalıyız."