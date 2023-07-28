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İçerken bir daha düşünün! Starbucks kahve fiyatlarına okkalı zam geldi! Filtre Kahve, Caffe Mocha, Caramel Macchiato kaç para oldu?

Starbucks, mayıs ayında yaptığı zammın ardından ikinci bir zam daha yaparak Türkiye kahve piyasasının en önde gelen markalarından biri olarak fiyatlarını güncelledi.

İçerken bir daha düşünün! Starbucks kahve fiyatlarına okkalı zam geldi! Filtre Kahve, Caffe Mocha, Caramel Macchiato kaç para oldu?
Yayın Tarihi : 2023-07-28 11:02

Filtre Kahve, Caffe Mocha, Caramel Macchiato kaç para oldu? Starbucks kahve fiyatlarına okkalı zam geldi-  Starbucks, mayıs ayında yaptığı zammın ardından ikinci bir zam daha yaparak Türkiye kahve piyasasının en önde gelen markalarından biri olarak fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve KDV artışının etkisiyle akaryakıta gelen zamın tüm ürünlere yansımasıyla nakliye ücretleri ve diğer maliyetler arttı. Bu durumda Starbucks da kahve fiyatlarına zam yapma kararı aldı ve güncel fiyat listesini müşterileriyle paylaştı.

Starbucks'ın güncel zam sonrası yeni kahve fiyatları şu şekildedir:

Filtre Kahve:

  • Küçük boy: 45.00 TL
  • Orta boy: 51.00 TL
  • Büyük boy: 56.00 TL

Sütlü Kahve:

  • Küçük boy: 55.00 TL
  • Orta boy: 62.00 TL
  • Büyük boy: 70.00 TL

Caffe Mocha:

  • Küçük boy: 71.00 TL
  • Orta boy: 82.00 TL
  • Büyük boy: 91.00 TL

Caramel Macchiato:

  • Küçük boy: 68.00 TL
  • Orta boy: 78.00 TL
  • Büyük boy: 87.00 TL

Portakal ve Mango Aromalı Buzlu İçecek:

  • Küçük boy: 71.00 TL
  • Orta boy: 79.00 TL
  • Büyük boy: 87.00 TL

Mango ve Ejder Meyvesi Aromalı Buzlu İçecek:

  • Küçük boy: 71.00 TL
  • Orta boy: 79.00 TL
  • Büyük boy: 87.00 TL

Böğürtlen ve Hibiskus Çiçeği Aromalı Buzlu İçecek:

  • Küçük boy: 71.00 TL
  • Orta boy: 79.00 TL
  • Büyük boy: 87.00 TL

Starbucks Türkiye, daha iki ay önce yaptığı bir zamın ardından yeni bir zam daha gerçekleştirdi. Bu zamla birlikte kahve fiyatları yeniden düzenlenerek müşterilere duyuruldu. Artan maliyetler ve ekonomik koşulların etkisiyle kahve fiyatlarında yaşanan bu artış, Starbucks'ın Türkiye'deki müşterileri arasında dikkatle takip ediliyor.

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