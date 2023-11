Oyuncu İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesaplarında paylaştığı pilates yaptığı videolarla tanınıyor. Bugün Nişantaşı'nda oğlu Ali ile görüntülendi. Ali'ye dondurma aldıran ve spor salonuna yetişmeye çalışan Çelikkol, "Her günümüzü oğlumla birlikte geçiriyoruz. Şu an pilates salonuna gitmeye çalışıyorum, genel olarak her zaman olduğu gibi, sporu proje için değil, kişisel olarak yapıyorum" dedi.