İbn-i Sina'nın Mucizevi Şifa Tarifi: Bin Yıllık Sağlık Sırrı!

Birçok hastalığa karşı doğal bir tedavi yöntemi olan İbn-i Sina'nın kürü hâlâ popüler. İslam'ın Altın Çağı'ndan günümüze uzanan değerli bilgiler

İbn-i Sina, İslam'ın Altın Çağı döneminde yazdığı kitaplarıyla günümüze ışık tutmaya devam ediyor. "Tıbbın babası" olarak adlandırılan bu önemli şahsiyet, doğal tedavi yöntemleriyle tanınır. Her derde deva olan bu kürler, insanlığın hizmetinde bulunmaya devam ediyor.

İbn-i Sina'nın Şifa Tarifi

İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi, kısırlıktan kansere birçok problem için doğal bir çözüm sunuyor. Zeytinyağı ve incirin birleşiminden oluşan bu kür, vücudumuzu doğal bir şekilde yeniden düzenlemeye yardımcı oluyor.

Malzemeler:

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

Hazırlık:

İncirleri iyice yıkayın ve kurumaya bırakın. İncirleri küp küp doğrayın. Doğranan incirleri yarım litrelik cam kavanoza yerleştirin. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin. 5 gün sonra, bu kürü sabah ve akşam olmak üzere her gün tüketebilirsiniz.

İbn-i Sina'nın İncir Kürünün Faydaları

Bu kür, birçok hastalığa karşı şifa kaynağıdır. İşte bazı faydaları:

Meme kanserinin önlenmesinde yardımcıdır.

Hızlı yağ yakımına destek olur.

destek olur. Bağırsakları hareketlendirerek kabızlığa iyi gelir.

Reflü ve ülser gibi mide problemlerini önler.

Vücudu temizler.

İncirdeki yüksek kalsiyum, kemikleri güçlendirir.

Kalp sağlığını korur.

Karaciğerdeki toksinleri azaltarak cildi parlaklaştırır.

Kolesterolü dengeler.

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.

Gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Alerji, astım ve öksürük gibi şikayetleri olanların bu kürü 6 ay boyunca kullanmaları önerilir.