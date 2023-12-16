IBAN Numarasına Ödemeler Yatıyor: Aralık Ayı Ödemeleri 2125 TL Olarak Yatacak

Aralık ayı itibariyle Aile Destek Paketi'ndeki ödeme miktarı 2125 TL'ye yükseldi. Bu güncelleme ile birlikte, dar gelirli ailelere sunulan destek artık daha kapsamlı ve etkili hale gelmiş durumda. Özellikle elektrik tüketim desteğinin Aile Destek Paketi kapsamına alınması, ailelere enerji maliyetlerinde önemli bir destek sağlayacak.

Aile Destek Paketi ödemeleri, T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Bakanlık, aile yardımı ödemelerinin 15 Aralık tarihinden itibaren başladığını duyurdu ve ödemelerin Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Hak sahipleri, ödemelerini IBAN numaraları ve PTT üzerinden alabilecekler.

Aile yardımı almak isteyenler, E-devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvuru yapabilirler. Ayrıca, Aile Bakanlığına bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından da destek başvurusu yapmak mümkündür. Aile Destek Paketi ödemelerinden yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin ⅓’ünden az olması gerekmektedir.

Aile Destek Paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl daha uzatıldı ve bu süre zarfında yeni güncellemelerle genişletildi. Aralık ayında yürürlüğe giren bu güncellemeler, dar gelirli ailelere daha fazla destek olmayı hedefliyor. Elektrik tüketim desteği gibi yeni eklenen ödemelerle birlikte, Aile Destek Paketi, Türkiye genelinde milyonlarca aileye ekonomik rahatlama sağlamaya devam ediyor. Bu güncellemeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirirken, ailelere umut ışığı olmaya devam ediyor.