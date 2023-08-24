Hyundai, rakiplere nazire yaptı! Sıfır otomobili vergiler dahil 715.000 TL’ye satıyor!

Sıfır otomobili vergiler dahil 715.000 TL’ye satıyor! Hyundai, rakiplere nazire yaptı- Otomobil dünyasının önemli isimlerinden Hyundai, i10 modeli için özel bir fiyat listesi sunuyor. Bu cazip teklif, otomobil severlerin ilgisini çekiyor. İşte Hyundai i10 fiyatları ve detayları...

Hyundai i10 Avantajları

Hyundai i10, hem kompakt yapısı hem de modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olan bu model, şimdi özel fiyat avantajlarıyla sunuluyor.

Hyundai i10 1.0 MPI Jump MT: Bu başlangıç seviyesi model, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan bu versiyon, hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de kompakt yapısıyla park kolaylığı sunuyor.

Hyundai i10 1.2 MPI Elite MT: Orta seviye seçeneklerden biri olan bu versiyon, daha fazla güç ve donanım özellikleri sunuyor. Modern tasarımıyla öne çıkan Elite MT, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun bir seçenek sunuyor.

Hyundai i10 1.2 MPI Style AT: Otomatik şanzıman tercih edenler için uygun bir seçenek olan Style AT, konforlu sürüş deneyimi ve geniş iç mekanıyla öne çıkıyor. Hem şehir içi trafiğinde hem de uzun yolculuklarda rahat bir kullanım sağlıyor.

İşte Hyundai i10 Modelinin Fiyat Listesi:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: Bu başlangıç seviyesi model, manuel şanzıman tercih edenler için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yakıt tasarrufu sağlayan bu versiyon, 715.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: Otomatik şanzıman isteyenler için sunulan Jump Benzin AMT versiyonu, hem şehir içi kullanıma hem de konforlu sürüş deneyimine uygun. Bu versiyonun fiyatı 760.000 TL olarak belirlenmiş.

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: Stil ve güç arayanlar için tasarlanan Style Benzin AMT versiyonu, daha yüksek güç ve donanım özellikleri sunuyor. Otomatik şanzımanın rahatlığına sahip olan bu versiyon, 780.000 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: Bir diğer Style Benzin AMT versiyonu da 780.000 TL fiyatıyla sunuluyor. Geniş iç mekânı, modern tasarımı ve otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor.

Hyundai i10 Kampanyası

Hyundai i10 modeli, özel kampanyalarla birlikte sunuluyor. Bu kampanya sayesinde Hyundai i10'i daha uygun fiyatlarla sahip olma fırsatı yakalayabilirsiniz. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyat indirimleri ve ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgiler markanın yetkili satış noktalarından alınabilir.

Siz de Hyundai i10 modelini cazip fiyatlarla satın almak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamalısınız. Hem şehir içi kullanımın rahatlığını yaşamak hem de modern tasarımın keyfini sürmek için Hyundai i10'i tercih edebilirsiniz. Detaylı fiyat listesi ve kampanya detayları için markanın resmi web sitesini veya yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz.