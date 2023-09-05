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Hyundai kampanyanın kralını yaptı! Anında teslim! Şimdi al 180 gün sonra öde! Kapış kapış satılıyor!

Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Hyundai, Eylül ayında otomobil almak isteyenlere özel bir kampanya sunuyor. "Şimdi al, 6 ay sonra öde" kampanyası ile dikkat çeken Hyundai, en uygun fiyatlı aracı olan Hyundai i10'u piyasaya sürdü.

Hyundai kampanyanın kralını yaptı! Anında teslim! Şimdi al 180 gün sonra öde! Kapış kapış satılıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 12:43

Eylül ayının vazgeçilmezi olmaya aday Hyundai i10, 725.000 TL fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Her otomobil markası Eylül ayı için yeni fiyat listelerini güncellerken, Hyundai i10'un uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu kampanyalı dönemde Hyundai i10'u satın alanlar, ödemelerine 2024 Şubat ayında başlayacaklar.

Hangi Modeller Kampanyada?

Hyundai'nin "Şimdi al, 6 ay sonra öde" kampanyası çerçevesinde sunulan modeller şunlar: Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Yeni Elantra, Hyundai Bayon ve Hyundai Yeni Kona. Bu modellerle ilgilenenler, Eylül ayında sıfır Hyundai araç sahibi olmanın avantajlarından yararlanabilirler.

Hyundai i10 için geçerli olan 6 ay sonra öde kampanyasıyla ilgili detaylar şu şekildedir: Eylül ayı güncel fiyat listesinde Hyundai i10, 725.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunulmaktadır. Kampanya süresince, bankaların sunduğu kredi teklifleri de değerlendirilebilir. Ayrıca, Hyundai, 30 Eylül tarihine kadar yetkili satıcılarla iletişime geçen her müşteriye özel kredi kampanyası sunmaktadır.

Garanti BBVA Kart Sahiplerine Özel Avantajlar

6 ay sonra öde kampanyası, Garanti BBVA kart sahiplerine özel avantajlar sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, Garanti BBVA kart sahipleri vade ve tutarlarına bağlı olarak 6 ay ertelemeli kredi kullanma fırsatına sahiptirler. Üstelik faiz oranı %3,99'u geçmemektedir. Bu avantajlarla Hyundai i10'a sahip olmak daha da kolaylaşıyor.

Eylül ayında Hyundai'nin kampanyalı fırsatlarından yararlanarak, uygun fiyatlı ve kaliteli bir otomobile sahip olma şansını kaçırmayın. Hyundai i10, ekonomik fiyatıyla ve ödeme kolaylıklarıyla sizi bekliyor. Unutmayın, bu kampanya sınırlı bir süreyle geçerli, bu fırsatı kaçırmamak için Hyundai yetkili satıcıları ile iletişime geçebilirsiniz.

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