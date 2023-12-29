Hyundai Fiyatları En Az 180 Bin TL Düştü! Otomobilde Kampanya Var: İşte Tucson Fiyat Listesi!

Hyundai, Türkiye otomobil pazarında dikkat çekici bir hamle yaparak, popüler SUV modelleri Tucson ve Bayon için büyük indirimler uyguladı. Bu hamle, otomobil severler ve potansiyel alıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle Hyundai Tucson modelinde yapılan 208 bin TL'lik indirim, markanın pazardaki konumunu güçlendiriyor ve otomobil alıcılarının dikkatini çekiyor.

Hyundai Tucson'da Kampanya

Hyundai'nin bu kampanyası, Türkiye otomobil pazarında göz alıcı bir fiyatlandırma stratejisiyle öne çıkıyor. Tucson ve Bayon modellerinin kampanya dahilindeki cazip fiyatları şu şekilde:

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line: İndirim sonrası fiyat 1.925.000 TL.

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump: Kampanyalı fiyat 915.000 TL.

Hyundai SUV Otomobil Fiyat Listesi

Hyundai'nin diğer SUV modelleri için de çeşitli fiyat seçenekleri bulunuyor:

Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort: 1.575.000 TL

Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus: 1.650.000 TL

Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime W/O SR: 1.630.000 TL

Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus: 1.950.000 TL

Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus: 2.195.000 TL

Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev: 2.215.000 TL

Bayon Modelleri ve Fiyatları

Bayon modelinin farklı versiyonları için de kampanya kapsamında cazip fiyatlar mevcut:

Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump (Otomatik): 950.000 TL

Bayon 1.4 MPI 100 PS Style: 1.004.000 TL

Bayon 1.4 MPI 100 PS Elite: 1.095.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style: 1.050.000 TL

Hyundai'nin bu agresif fiyat politikası, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Firma, müşterilere sunduğu bu avantajlı fiyatlarla rekabet gücünü artırıyor ve otomobil tutkunları için daha erişilebilir ve çekici SUV seçenekleri sunuyor. Bu indirim kampanyası, Hyundai'nin otomotiv sektöründeki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor ve alıcılar için çekici seçenekler oluşturuyor. Bu gelişme, otomobil pazarında rekabeti artırarak, diğer otomobil üreticilerini de benzer hamleler yapmaya teşvik edebilir.