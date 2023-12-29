Hyundai Fiyatları En Az 180 Bin TL Düştü! Otomobilde Kampanya Var: İşte Tucson Fiyat Listesi!

Hyundai otomobillerindeki binlerce liralık indirim sonrası gözler güncel fiyat listesine çevrildi. Hyundai Tucson'da son gelişmeler...

Hyundai Fiyatları En Az 180 Bin TL Düştü! Otomobilde Kampanya Var: İşte Tucson Fiyat Listesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 10:59

Hyundai, Türkiye otomobil pazarında dikkat çekici bir hamle yaparak, popüler SUV modelleri Tucson ve Bayon için büyük indirimler uyguladı. Bu hamle, otomobil severler ve potansiyel alıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle Hyundai Tucson modelinde yapılan 208 bin TL'lik indirim, markanın pazardaki konumunu güçlendiriyor ve otomobil alıcılarının dikkatini çekiyor.

Hyundai Tucson'da Kampanya

 Hyundai'nin bu kampanyası, Türkiye otomobil pazarında göz alıcı bir fiyatlandırma stratejisiyle öne çıkıyor. Tucson ve Bayon modellerinin kampanya dahilindeki cazip fiyatları şu şekilde:

  • Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line: İndirim sonrası fiyat 1.925.000 TL.
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump: Kampanyalı fiyat 915.000 TL.

Hyundai SUV Otomobil Fiyat Listesi 

Hyundai'nin diğer SUV modelleri için de çeşitli fiyat seçenekleri bulunuyor:

  • Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort: 1.575.000 TL
  • Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus: 1.650.000 TL
  • Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime W/O SR: 1.630.000 TL
  • Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus: 1.950.000 TL
  • Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus: 2.195.000 TL
  • Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev: 2.215.000 TL

Bayon Modelleri ve Fiyatları

Bayon modelinin farklı versiyonları için de kampanya kapsamında cazip fiyatlar mevcut:

  • Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump (Otomatik): 950.000 TL
  • Bayon 1.4 MPI 100 PS Style: 1.004.000 TL
  • Bayon 1.4 MPI 100 PS Elite: 1.095.000 TL
  • Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style: 1.050.000 TL

Hyundai'nin bu agresif fiyat politikası, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Firma, müşterilere sunduğu bu avantajlı fiyatlarla rekabet gücünü artırıyor ve otomobil tutkunları için daha erişilebilir ve çekici SUV seçenekleri sunuyor. Bu indirim kampanyası, Hyundai'nin otomotiv sektöründeki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor ve alıcılar için çekici seçenekler oluşturuyor. Bu gelişme, otomobil pazarında rekabeti artırarak, diğer otomobil üreticilerini de benzer hamleler yapmaya teşvik edebilir.

Benzer Haberler
Fatih Portakal Bu Sefer Emekli Maaşını Doğru Bildi! Yeni Maaş Zammında Kulis Bilgisini Sızdırdı! Fatih Portakal Bu Sefer Emekli Maaşını Doğru Bildi! Yeni Maaş Zammında Kulis Bilgisini Sızdırdı!
Halkbank Veriyor: Sigortalı Çalışanlara 65000 TL Anlık Ödeme! Halkbank Veriyor: Sigortalı Çalışanlara 65000 TL Anlık Ödeme!
Ayçiçek Yağı İndirimle 75 TL'ye Satılıyor! Ay Başına Kadar Kampanya Geçerli! Ayçiçek Yağı İndirimle 75 TL'ye Satılıyor! Ay Başına Kadar Kampanya Geçerli!
Bu Bankalar Bekletmeden 10 Bin TL Kullandırıyor! Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Müşterilerine Duyuru Bu Bankalar Bekletmeden 10 Bin TL Kullandırıyor! Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Müşterilerine Duyuru
Parasını Bankaya Atanlar 28 Bin TL Aylık Alıyor! Parasını Bankaya Atanlar 28 Bin TL Aylık Alıyor!
İŞKUR Personel Alımı: Avusturya'da 250 Kişilik Kontenjan Açıldı! İŞKUR Personel Alımı: Avusturya'da 250 Kişilik Kontenjan Açıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
  • 25-12-2023 10:18

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum

2023 yılında evlenen ünlü isimler...
  • 25-12-2023 12:13

2023 yılında evlenen ünlü isimler...