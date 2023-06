Hyundai fiyat listesi bildiğiniz gibi değil! Haziran 2023: i20, Elantra, Tucson, Bayon fiyatlarına okkalı zam.

Son dakika haberi: i20, Elantra, Tucson, Bayon fiyatlarına okkalı zam. Hyundai fiyat listesi bildiğiniz gibi değil! Haziran 2023- Hyundai'nin Haziran 2023 fiyat listesi açıklandı ve araç fiyatlarına önemli ölçüde zam geldi. Otomotiv devi Hyundai, resmi internet adresi üzerinden yayınladığı açıklamada, döviz kurlarındaki sert yükseliş sonrası tüm araçlarının fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Güncellenen fiyat listesi, tüketicileri şaşırtacak seviyede yüksek fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Detaylar gecce.com.tr'de.

İşte Haziran 2023 Hyundai fiyat listesi:

i20 Fiyatları:

1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Manuel) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 657.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 657.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 710.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 710.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 730.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 730.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Plus (Benzin, Otomatik) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 770.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 770.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 800.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 800.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style (Benzin, DCT) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 770.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 770.000 TL

Elantra Fiyatları:

1.6 MPI 123 PS Style (Benzin, Manuel) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 910.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 910.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort (Benzin, CVT) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 1.040.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.040.000 TL

1.6 MPI 123 PS Elite (Benzin, CVT) - Azami / Maksimum Liste Fiyatı: 1.250.000 TL / Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.250.000 TL

Bayon Fıyatı

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 760.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 790.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik: 845.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik: 930.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT: 900.000 TL

Tucson Fiyatı

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT: 1.290.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR Benzin DCT: 1.400.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT: 1.440.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) Benzin DCT: 1.450.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 1.770.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR Dizel DCT: 1.345.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT: 1.405.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT: 1.570.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT: 1.740.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik: 2.000.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev Hybrid Otomatik: 2.015.000 TL

Santa Fe Hibrit Fiyatı

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive Hibrit Otomatik: 2.520.000 TL