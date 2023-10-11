Hyundai Bayon fyatları dibi gördü! Ekim 2023 fiyat listesinde büyük sürpriz!

Türkiye pazarındaki SUV modelleri, son yıllarda büyük bir ilgi görmekte ve otomobil üreticileri bu alandaki çeşitliliği artırmaya devam etmektedir. İşte bu artan talebe cevap veren Hyundai Bayon model aracın özellikleri ve fiyatları hakkında detaylar:

Hyundai Bayon Modeli ve Özellikleri

Hyundai Bayon, Türkiye pazarında 915.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu kompakt SUV model, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde yüksek performans ve konfor sunmaktadır. İşte Hyundai Bayon'un bazı dikkat çekici özellikleri: Hyundai Bayon, 100 beygir gücünde ve 1.4 litrelik bir benzinli motora sahiptir. Bu güçlü motor, sürücülere hızlı ve dinamik bir sürüş deneyimi sunar. Aynı zamanda yakıt ekonomisi sağlayarak uzun yolculuklar için idealdir. Hyundai Bayon, manuel şanzımanla birlikte sunulur. Manuel şanzıman, sürücülere daha fazla kontrol sağlar ve sürüş deneyimini kişiselleştirir.

İç Mekan Tasarımı

Hyundai Bayon, iç mekan tasarımıyla kompakt SUV sınıfında geniş bir alan sunar. Arka koltuk bölümü ve yolcu koltuğu, yolculara eşsiz bir sürüş deneyimi sağlar. Ayrıca katlanabilir arka koltuklar, fazladan bagaj alanı sağlar. Toplamda 411 litrelik bir bagaj hacmi, günlük kullanım için yeterli alan sunar.

Donanım ve Güvenlik Özellikleri

Hyundai Bayon, geniş bir donanım ve güvenlik özellikleri yelpazesi sunar. Adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik özellikleri sürücülere ve yolculara güvenli bir sürüş deneyimi sağlar. Aynı zamanda lüks ve teknoloji ekstralarıyla da dikkat çeker.

Hyundai Bayon Fiyat Listesi

Hyundai Bayon model aracını satın almak isteyenler için Ekim ayı fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel Fiyat: 915.000 TL 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik Fiyat: 950.000 TL 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik Fiyat: 1.005.000 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik Fiyat: 1.050.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT Fiyat: 1.045.000 TL

Hyundai Bayon, bu fiyatlarla çeşitli versiyonlarda sunulmaktadır. Her bir versiyon, farklı özellikler ve donanım seçenekleri sunar. Bu sayede müşteriler, ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilirler.

Hyundai Bayon, performansı, konforu ve güvenliği bir arada sunan bir kompakt SUV modelidir. Farklı versiyonları ve fiyatlarıyla her türlü sürücü ihtiyacını karşılayabilir. Araç alımı düşünenler, bu fiyatlar ve özellikler doğrultusunda kendileri için en uygun seçeneği değerlendirebilirler.