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Hyundai 280.000 TL'ye satıyor! ÖTV'ye MTV'ye gerek yok! Vatandaş almak için bayiye akın etti

Otomobil sektöründeki tüm dünya genelindeki fiyat artışlarından etkilenmiştir. Bu dönemde, bu fiyata bir aracın nasıl sunulabileceği merakla bekleniyordu.

Hyundai 280.000 TL'ye satıyor! ÖTV'ye MTV'ye gerek yok! Vatandaş almak için bayiye akın etti
Yayın Tarihi : 2023-06-29 15:54

Vatandaş almak için bayiye akın etti! Hyundai 280.000 TL'ye satıyor! ÖTV'ye MTV'ye gerek yok- Hyundai, 1947 yılında Güney Kore'de bir inşaat firması olarak kurulmuş ve otomobil sektöründe çıkardığı araçlarla dünya genelinde büyük ses getiren bir marka haline gelmiştir. Son olarak Hyundai, piyasada benzersiz bir konuma ulaşarak 180 bin liraya sunduğu araçlarla farkını ortaya koymuştur.

Otomobil sektöründeki tüm dünya genelindeki fiyat artışlarından etkilenmiştir. Bu dönemde, bu fiyata bir aracın nasıl sunulabileceği merakla bekleniyordu. Ancak Hyundai, beklentileri karşılamayı başarmıştır. Artık, bu fiyat aralığında bir otomobil sahibi olmanız mümkün. Eğer siz de Hyundai'nin bu çılgınlığını deneyimlemek isterseniz, hemen araç modellerini incelemeye başlayın!

Hyundai Siparişleri Rekor Seviyelere Ulaştı!

Hyundai'nin dikkat çeken bir özelliği olan 40 litrelik yakıt kapasitesi, şehir içinde 100 km'de 9,7 litre, şehir dışında ise 100 km'de 7,1 litre yakıt tüketimi sunmaktadır. Karma kullanımda ise bu değer 7,3 litreye kadar çıkmaktadır. Kullanıcılar tarafından sevilen tasarımı ve sürüş keyfi, Hyundai'yi tercih listelerinde üst sıralara taşımaktadır.

Bu avantajlara bir de rekabetçi fiyat politikası eklenince, Hyundai büyük bir ilgiyle sipariş alarak rekorlar kırmıştır. Bu rekora ulaşmanın eşi benzeri görülmemiştir. Günümüzde, 360 bin liranın altında yabancı bir otomobil bulmak oldukça zorken, bu fiyat aralığındaki Hyundai modelleri piyasaya adeta bomba gibi düşmüştür. Hyundai'nin bunu nasıl başardığı merak konusu olmuştur. Elbette, birinci el piyasasında kendine yer bulmuş olması bu sonucun doğal bir sonucudur. Siparişler tavan yapmış durumdadır.

Hyundai'yi Bu Fiyata Alabilenler, Kendilerini Şanslı Hissedecek!

Arızasız bir otomobil olması ve kolayca arıza çıkarmamasıyla kullanıcılar tarafından övgüyle bahsedilen Hyundai, zaten piyasada iyi bir konuma sahipti. Ancak son belirlenen fiyatla birlikte en çok talep gören otomobil markası olmayı hak etmiştir.

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