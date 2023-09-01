Hyundai 2023 Eylül fiyat listesi göz kamaştırdı: i10, i20, Elantra, Bayon, Tucson, Santa Fe fiyatları kaç TL oldu?

Hyundai'nin en ekonomik modeli olan i10'un fiyatlarına baktığımızda, geçen ay 715 bin liraya satılan en uygun modelin bu ayki güncellemeyle birlikte 725 bin lira seviyesine yükseltildiğini görüyoruz.

İşte Eylül 2023'te geçerli olan Hyundai otomobil fiyatları:

Hyundai i10 Eylül 2023 Fiyat Listesi:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 725.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 770.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 790.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 850.000 TL

Yeni Hyundai Elantra Eylül 2023 Fiyat Listesi:

1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik: 1.395.000 TL

1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik: 1.580.000 TL

Hyundai i20 N Eylül 2023 Fiyat Listesi:

1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel: 1.295.000 TL

Hyundai Bayon Eylül 2023 Fiyat Listesi:

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 915.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 950.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik: 1.005.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik: 1.110.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT: 1.075.000 TL

Yeni Hyundai Kona Eylül 2023 Fiyat Listesi:

1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT: 1.665.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 1.885.000 TL

1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT: 1.855.000 TL

Hyundai Tucson Eylül 2023 Fiyat Listesi:

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT: 1.460.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR Benzin DCT: 1.630.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 2.070.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR Dizel DCT: 1.575.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT: 1.830.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT: 2.030.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik: 2.335.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev Hibrit Otomatik: 2.355.000 TL

Hyundai Santa Fe Hibrit Eylül 2023 Fiyat Listesi:

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik: 2.900.000 TL

Hyundai Kona Elektrik Eylül 2023 Fiyat Listesi:

100kW Progressive Elektrik Otomatik: 1.390.000 TL

Hyundai IONIQ 5 Eylül 2023 Fiyat Listesi:

125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik: 2.300.000 TL

239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik: 2.800.000 TL

Hyundai STARIA Eylül 2023 Fiyat Listesi:

2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik: 1.395.000 TL

2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik: 1.520.000 TL

Hyundai H-100 Kamyonet Eylül 2023 Fiyat Listesi:

2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı Dizel Manuel: 750.000 TL

Eylül 2023 itibarıyla geçerli olan bu fiyatlar, Hyundai'nin otomobil modelleri ve donanım seçeneklerine göre değişebilir.