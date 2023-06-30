  • 30 HAZİRAN Cuma 21:02
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Hurda fiyatlarına okkalı indirim! Bakır ve demir hurda fiyatları kaç para oldu? Temmuz ayı hurda fiyat listesi

Dolar kurunun 26 TL'ye yükselmesi, hurda fiyatlarında da etkisini göstermektedir. Hurda işiyle uğraşanlar ve sektör temsilcileri, güncel hurda fiyatlarını araştırmakta ve takip etmektedir.

Hurda fiyatlarına okkalı indirim! Bakır ve demir hurda fiyatları kaç para oldu? Temmuz ayı hurda fiyat listesi
Yayın Tarihi : 2023-06-30 19:08

Temmuz ayı hurda fiyat listesi... Hurda fiyatlarına okkalı indirim! Bakır ve demir hurda fiyatları kaç para oldu-  Dolar kurunun 26 TL'ye yükselmesi, hurda fiyatlarında da etkisini göstermektedir. Hurda işiyle uğraşanlar ve sektör temsilcileri, güncel hurda fiyatlarını araştırmakta ve takip etmektedir. Son güncellemelere göre demir hurda fiyatlarında bir indirim yaşanırken, bakır hurda fiyatları ise yatay seviyelerde seyretmektedir. Demir hurda fiyatlarında gerçekleşen indirimle birlikte, DKP hurda 0-500 kg aralığındaki fiyatlar dün 8,66 TL iken bugün 8,57 TL'ye düşmüştür. Bu durum, demir hurda alım satımında bir fiyat düşüşü olduğunu gösterir. 

Bakır hurda fiyatları ise bugün itibarıyla farklı kategorilere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda güncel bakır hurda fiyatlarını bulabilirsiniz:

Soyma Bakır:

0-20 kg arası: 183,70 ₺/kg
20-300 kg arası: 185,60 ₺/kg
300 kg ve üzeri: 187,50 ₺/kg
Lama Bakır İmalat Artığı:

0-20 kg arası: 183,70 ₺/kg
20-300 kg arası: 185,60 ₺/kg
300 kg ve üzeri: 187,50 ₺/kg

Diğer bakır hurda kategorileri ve fiyatları da belirli ağırlık aralıklarına göre değişmektedir.

Demir hurda fiyatları ise aşağıdaki şekildedir:

DKP Hurda:

0-500 kg arası: 8,57 ₺/kg
500-5000 kg arası: 8,66 ₺/kg
5000 kg üzeri: 8,75 ₺/kg

Diğer demir hurda kategorileri ve fiyatları da belirli ağırlık aralıklarına göre değişmektedir.

Hurda fiyatları, piyasa koşullarına, döviz kurlarına ve arz talep dengesine bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bu nedenle, güncel fiyatları takip etmek ve doğrudan ilgili firmalarla iletişime geçmek önemlidir.

Benzer Haberler
Merkez Bankası beklenen dolar kurunu açıkladı! İşte 3 gün içinde görülecek dolar kuru Merkez Bankası beklenen dolar kurunu açıkladı! İşte 3 gün içinde görülecek dolar kuru
PTT, Garanti Bankası ve Denizbank 30.000 TL nakit kredi İçin düğmeye bastı! Başvuru için bunu yapın! Paranızı şartsız alın! PTT, Garanti Bankası ve Denizbank 30.000 TL nakit kredi İçin düğmeye bastı! Başvuru için bunu yapın! Paranızı şartsız alın!
Garanti Bankası 49.000 TL nakit ödemesi için düğmeye bastı! Son dakika haberi verildi Garanti Bankası 49.000 TL nakit ödemesi için düğmeye bastı! Son dakika haberi verildi
Emekliye 25.000 TL ve 45.000 TL ödeme! Bayram sonrası başvuru yapan emekli haber hemen hesaba ödeme alıyor! Emekliye 25.000 TL ve 45.000 TL ödeme! Bayram sonrası başvuru yapan emekli haber hemen hesaba ödeme alıyor!
Akbank banka hesabı olanlara ödeme! 3 Temmuz Pazartesi'den sonra 3 gün içinde işlem yapmanız lazım! Akbank banka hesabı olanlara ödeme! 3 Temmuz Pazartesi'den sonra 3 gün içinde işlem yapmanız lazım!
İş Bankası yapılmayanı yaptı! Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur! İş Bankası yapılmayanı yaptı! Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur!
ÇOK OKUNANLAR
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
  • 28-06-2023 11:30

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!