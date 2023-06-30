Hurda fiyatlarına okkalı indirim! Bakır ve demir hurda fiyatları kaç para oldu? Temmuz ayı hurda fiyat listesi

Temmuz ayı hurda fiyat listesi... Hurda fiyatlarına okkalı indirim! Bakır ve demir hurda fiyatları kaç para oldu- Dolar kurunun 26 TL'ye yükselmesi, hurda fiyatlarında da etkisini göstermektedir. Hurda işiyle uğraşanlar ve sektör temsilcileri, güncel hurda fiyatlarını araştırmakta ve takip etmektedir. Son güncellemelere göre demir hurda fiyatlarında bir indirim yaşanırken, bakır hurda fiyatları ise yatay seviyelerde seyretmektedir. Demir hurda fiyatlarında gerçekleşen indirimle birlikte, DKP hurda 0-500 kg aralığındaki fiyatlar dün 8,66 TL iken bugün 8,57 TL'ye düşmüştür. Bu durum, demir hurda alım satımında bir fiyat düşüşü olduğunu gösterir.

Bakır hurda fiyatları ise bugün itibarıyla farklı kategorilere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda güncel bakır hurda fiyatlarını bulabilirsiniz:

Soyma Bakır:

0-20 kg arası: 183,70 ₺/kg

20-300 kg arası: 185,60 ₺/kg

300 kg ve üzeri: 187,50 ₺/kg

Lama Bakır İmalat Artığı:

0-20 kg arası: 183,70 ₺/kg

20-300 kg arası: 185,60 ₺/kg

300 kg ve üzeri: 187,50 ₺/kg

Diğer bakır hurda kategorileri ve fiyatları da belirli ağırlık aralıklarına göre değişmektedir.

Demir hurda fiyatları ise aşağıdaki şekildedir:

DKP Hurda:

0-500 kg arası: 8,57 ₺/kg

500-5000 kg arası: 8,66 ₺/kg

5000 kg üzeri: 8,75 ₺/kg

Diğer demir hurda kategorileri ve fiyatları da belirli ağırlık aralıklarına göre değişmektedir.

Hurda fiyatları, piyasa koşullarına, döviz kurlarına ve arz talep dengesine bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bu nedenle, güncel fiyatları takip etmek ve doğrudan ilgili firmalarla iletişime geçmek önemlidir.